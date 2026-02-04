Для чого нам потрібна "Артеміда-2"?

Місія Artemis 2 є першим пілотованим польотом у межах сучасної місячної програми NASA, що використовує надпотужну ракету Space Launch System (SLS) та космічний корабель Orion. Це перший випадок з часів Аполлона 17 у 1972 році, коли люди покинуть околиці Землі, щоб попрямувати до Місяця, пише 24 Канал.

Основна мета полягає в перевірці всіх критичних систем корабля, включаючи життєзабезпечення, зв'язок та навігацію, у реальних умовах глибокого космосу, зазначає NASA. На відміну від попередньої безпілотної місії Artemis 1, цього разу Orion буде повністю обладнаний для перебування людей, але вони не сідатимуть на поверхню супутника. Натомість астронавти облетять Місяць і повернуться на Землю. Висадку здійснить місія Artemis 3.

Екіпаж поточної місії складається з чотирьох досвідчених астронавтів: командира Ріда Вайзмена, пілота Віктора Гловера та спеціалістів польоту Крістіни Кук і Джеремі Гансена. Цей склад є історичним, оскільки Віктор Гловер стане першою темношкірою людиною, Крістіна Кук – першою жінкою, а Джеремі Гансен – першим неамериканцем (представником Канади), які здійснять подорож до Місяця, пише Space.



Екіпаж Artemis II / Фото NASA

Участь канадського астронавта стала можливою завдяки договору між США та Канадою, що також передбачає розробку роботизованої системи Canadarm3 для майбутньої станції Gateway.

Що ми знаємо про ракету SLS?

Space Launch System (SLS) – це надважка ракета-носій, розроблена NASA для пілотованих місій у далекий космос, яка є найпотужнішою з діючих ракет на сьогодні. Технологічно SLS базується на нереалізованих планах ракети Ares-5 та використовує основні двигуни й твердопаливні прискорювачі з програми Space Shuttle, яка завершилася 2011 року.

Технічна сторона місії вражає масштабами. Базова модифікація SLS (Block 1) має висоту 98 метрів і здатна виводити до 95 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту та до 27 тонн вантажу на траєкторію польоту до Місяця. Перший ступінь досягає 65 метрів у висоту та 8,4 метра в діаметрі, вона оснащена чотирма рідинними двигунами RS-25, які працюють на рідкому водні та кисні. Два твердопаливних бічних прискорювачі складаються з п'яти сегментів кожен і забезпечують збільшену тягу порівняно з шаттлами.

SLS генерує близько 4000 тонн тяги під час старту — це на 15% більше, ніж у легендарної ракети Saturn V, що використовувалася в програмі Apollo. Сумарна тяга дозволяє вивести носій на низьку навколоземну орбіту всього за вісім хвилин. За потужністю це еквівалентно утриманню в повітрі одночасно восьми літаків Boeing 747.

Програма розробки ракети з 2011 року коштувала 23,8 мільярда доларів, а створення корабля Orion – 20,4 мільярда доларів. Кожен запуск оцінюється приблизно у 4 мільярди доларів.



Space Launch System уже на місці й готується до фінальних тестів / Фото Steven Madow/Space Explored

Ракета спроєктована як модульна система з можливістю модернізації до більш потужних конфігурацій. У версії Block 1B, яка використовуватиметься починаючи з місії Artemis IV у 2027 році, вантажопідйомність збільшиться до 105 тонн на низьку навколоземну орбіту та до 42 тонн при польоті до Місяця.

Найпотужніша версія Block 2 зможе підіймати до 130 тонн на низьку навколоземну орбіту та до 46 тонн під час місій до Місяця, що зрівнює її з вантажопідйомністю Saturn V.

Ракета вже успішно здійснила свій перший запуск, доставивши космічний корабель Orion у космос, який подолав відстань понад 450 000 кілометрів від Землі. Під час наступного польоту Orion розвине рекордну швидкість близько 40 000 кілометрів на годину при поверненні в атмосферу.



Корабель Orion, у якому перебуватимуть астронавти/ Фото NASA

Який план?

План десятиденного польоту передбачає кілька етапів:

Після старту з майданчика 39B у Флориді корабель вийде на еліптичну орбіту Землі.

Протягом першої доби екіпаж перевірить системи життєзабезпечення та виконає маневри зближення з верхнім ступенем ракети ICPS, використовуючи його як мішень.

Лише після підтвердження справності всіх систем Orion запустить двигун для переходу на траєкторію польоту до Місяця.

Корабель пролетить на відстані близько 6 513 кілометрів від зворотної поверхні Місяця, використовуючи його гравітацію для повернення додому.

На завершальному етапі Orion здійснить "стрибкове" входження в атмосферу, щоб точніше приземлитися в Тихому океані поблизу Сан-Дієго.

Шлях до місії

Шлях до запуску не був простим. Місія Artemis 2 зіткнулася з численними технічними труднощами, що призвело до кількох перенесень дати запуску.

Головною причиною затримок стали проблеми з тепловим щитом космічного корабля Orion. Під час місії Artemis I епоксидна смола Avcoat, яка використовується як основний матеріал теплового щита, поводилася не так, як очікувалося – гази, затиснуті в матеріалі, пошкодили покриття під час входження в атмосферу. Хоча розслідування показало, що заміна теплового щита не потрібна (що відклало б місію ще на рік), команді все ж знадобився додатковий час для підготовки. Замість повної заміни щита NASA вирішило змінити траєкторію входу в атмосферу, щоб зменшити термічне навантаження.

Інші критичні проблеми включають:

Несправності батареї корабля Orion.

Проблеми з системою життєзабезпечення (ECLSS), зокрема з контролерами двигунів клапанів

Відмови приводних ланцюгів моторних клапанів у системі видалення вуглекислого газу.

Проблеми з регулятором кисню.

Усе це вже давно виправлено, але свого часу затримало запуск. Спочатку Artemis 2 планувалася на вересень 2025 року. У грудні 2024 року вона була перенесена на квітень 2026 року. Перший період запуску у 2026 році був призначений на лютий з конкретними можливостями 6, 7, 8, 10 і 11 лютого. Проте все знову зірвалося й було перенесено на березень 2026 року через витік рідкого водню під час критично важливого випробування – "мокрої" генеральної репетиції.

Попри всі ці труднощі, успіх Artemis 2 відкриє шлях до висадки людей на поверхню Місяця в межах місії Artemis 3, що запланована на 2027 рік, побудови перших колоній, а далі – шлях до Марса.

Нові дати запуску: коли Artemis 2 зможе полетіти?

Після завершення репетиції заправки NASA оголосила, що відходить від лютневого вікна запуску і планує можливу дату запуску в березні 2026 року. Адміністратор NASA Джаред Ісакман підтвердив, що команда цілком очікувала зіткнутися з викликами, тож нічого страшного в цьому немає.

Згідно з більш ранньою інформацією, яку надавало NASA, дати наступного місяця припадають на 6, 7, 8, 9, 11 березня. У квітня ракета зможе полетіти 1, 3, 4, 5 і 6 квітня.

Окрім можливостей запуску, що базуються на орбітальній механіці та вимогах до продуктивності, існують також обмеження щодо того, які дні протягом періоду запуску можуть бути придатними для використання, залежно від поповнення запасів товарів, погоди та інших користувачів у графіку Східного хребта. Як правило, протягом приблизного тижня можливостей, що існують у період запуску, може бути здійснено до чотирьох спроб запуску.