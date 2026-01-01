Використання атомної енергії вважають критично важливим для забезпечення майбутніх баз стабільною електрикою незалежно від зовнішніх умов, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Навіщо людству потрібен ядерний реактор на Місяці?

NASA серйозно налаштоване на розгортання атомної станції на місячній поверхні до кінця поточного десятиліття. Протягом кількох років агентство працювало над розробкою системи, здатної живити одну або декілька дослідницьких баз.

Ця ініціатива отримала новий імпульс після указу президента Дональда Трампа, який закликав розпочати будівництво бази та підготувати ядерний реактор до відправлення на супутник саме до 2030 року.

13 січня 2026 року NASA та Міністерство енергетики США (DOE) підписали меморандум про взаєморозуміння, підтвердивши намір дотримуватися цих стислих термінів.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що згідно з національною космічною політикою, Америка зобов'язана повернутися на Місяць, побудувати там інфраструктуру для тривалого перебування та зробити інвестиції, необхідні для майбутнього стрибка до Марса.

Він переконаний, що реалізація такого майбутнього потребує освоєння ядерної енергії, а нова угода дозволить відомствам тісно співпрацювати для початку Золотого віку космічних досліджень.

Використання ядерних систем поділу вважається раціональним рішенням для пілотованих місій у глибокому космосі. Головна перевага полягає в тому, що такі установки можуть безперервно генерувати електроенергію протягом багатьох років без потреби у дозаправці.



Присутність людей на супутнику має бути забезпечена надійним джерелом енергії / Фото NASA

Крім того, на роботу ядерних реакторів не впливають зміни погоди чи відсутність сонячного світла, що робить їх надійнішими за сонячні панелі в екстремальних умовах Місяця та Марса.

Співпраця між NASA та DOE у сфері ядерної енергії триває вже понад 50 років. Десятиліттями агентство використовувало радіоізотопні термоелектричні генератори як джерело живлення для багатьох своїх роботів, включаючи зонд Cassini на Сатурні, а також марсоходи Curiosity та Perseverance.

Секретар енергетики США Кріс Райт наголосив, що історія американських інновацій – від Мангеттенського проєкту до місій "Аполлон" – доводить здатність нації досягати колись неможливих меж, і нова угода продовжує цю спадщину.

Що вже зроблено для амбітної мети?

Ще у 2024 році NASA завершило перший етап проєкту зі створення компактного ядерного реактора для місячної поверхні. Тоді відомство оголосило про співпрацю з приватними компаніями, метою якої й була розробка системи, здатної працювати автономно принаймні десять років.

Проєкт під назвою Fission Surface Power стартував ще раніше – у 2022 році, коли NASA та Міністерство енергетики США уклали контракти з трьома партнерами: Lockheed Martin, Westinghouse та IX.

Кожна компанія отримала завдання розробити концепцію реактора, оцінити витрати та скласти графік робіт для підтримки тривалої присутності людей на супутнику.

Основні технічні вимоги до установки включали потужність 40 кіловат та використання низькозбагаченого урану. При цьому вага всієї конструкції не повинна перевищувати 6000 кілограмів. За даними агентства, такої потужності достатньо, щоб забезпечити електрикою приблизно 33 типові домогосподарства.



Астронавтам необхідно багато енергії на Місяці / Фото NASA

Окрім основних розробок, агентство фінансує створення ефективних перетворювачів енергії Брейтона, які необхідні для трансформації тепла від ядерного розщеплення в електрику. Такий підхід вважається критично важливим для виживання під час місячних ночей, які тривають близько 14,5 земних діб.

Реактор зможе стабільно працювати незалежно від наявності сонячного світла, що особливо важливо для південного полюса Місяця, де в постійно затінених регіонах планують шукати водяний лід. Згідно з планом, готова до запуску система має бути на космодромі вже на початку 2030-х років.