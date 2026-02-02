Чим особлива лютнева повня?

Повня у лютому 2026 року, яку традиційно називають Сніжним Місяцем, досягла максимуму в неділю, 1 лютого, о 00:09 за часом в Україні. Для спостерігачів, які не вловлюють найдрібніших змін в освітленості, це означає, що Місяць виглядає повністю освітленим протягом приблизно трьох днів, починаючи з вечора 31 січня і закінчуючи вечором 2 лютого, пише 24 Канал.

Яскравість лютневого Місяця вражає: його видима зоряна величина становить близько -12.7. Щоб зрозуміти масштаби цього сяйва, варто порівняти його з Сіріусом, найяскравішою зіркою нічного неба. Повний Місяць є у понад 250 000 разів яскравішим за нього, пише Astronomy.

Таке інтенсивне світло здатне "стерти" з неба тисячі слабких зірок, залишаючи видимими лише кілька сотень найпомітніших об'єктів. Фахівці навіть жартують, що при спостереженні за такою повнею через телескоп чи бінокль варто використовувати сонцезахисні окуляри, щоб не мружитися від яскравості.



Сніжний Місяць піднявся над Капітолієм США / Фото Dave Lyons на X

Чому його називають "Сніжним"?

Назва Сніжний Місяць, як і інші назви повень, походить від традицій корінних народів Північної Америки. Оскільки лютий історично вважається місяцем із найбільш інтенсивними снігопадами на землях індіанців, ця назва стала символом пори року. Проте існують і інші варіанти найменувань: деякі племена називали цю повню Голодним Місяцем через труднощі з полюванням у суворих зимових умовах, або Штормовим Місяцем.

У різних культурах світу лютнева повня має свої унікальні імена: китайці називають її Місяцем, що брунькується, кельти - Крижаним Місяцем, а народи Оджибве – часом, коли народжуються ведмежата.



Повний сніжний місяць над озером Шірлі, штат Мен, США / Фото EricStormPhoto на X

Дещо вирізняє цю повню серед інших

З погляду астрономії, Сніжний Місяць 2026 року є дещо нетиповим. Зазвичай у лютому наш супутник перебуває в сузір'ї Лева, але в 2026 році він розташувався в сузір'ї Рака. Хоча це не несе жодних наслідків, це цікавий факт, який показує, що навіть у космічній стабільності іноді є відхилення від правил.

Окрім самої повні, початок лютого приносить кілька захопливих подій.

1 лютого Місяць пройшов дуже близько до знаменитого зоряного скупчення Ясла (M44) у сузір'ї Рака. У деяких регіонах, зокрема в США та Канаді, можна було спостерігати покриття цього скупчення Місяцем.

Вже наступного вечора, 2 лютого, Місяць наблизиться до Регула – найяскравішої зірки в сузір'ї Лева, яка розташована на відстані близько 79 світлових років від нас.



Імовірно, цей знімок зробили в місті Колумбус, штат Огайо / Фото Andy Spessard на X

Коли наступний повний Місяць?

Наступна повня після Сніжного Місяця відбудеться 3 березня 2026 року. Цей Місяць називають Черв'ячним, і він буде ще більш особливим, оскільки супроводжуватиметься повним місячним затемненням, видимим на значній частині планети.

Саме цей березневий Місяць стане першим у 2026 році, який астрономічно перебуватиме у сузір'ї Лева.

Фото повного місяця 1 – 2 лютого 2026 року / Фото з соцмережі X