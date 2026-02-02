Чем особенное февральское полнолуние?

Полнолуние в феврале 2026 года, которое традиционно называют Снежной Луной, достигло максимума в воскресенье, 1 февраля, в 00:09 по времени в Украине. Для наблюдателей, которые не улавливают мельчайших изменений в освещенности, это означает, что Луна выглядит полностью освещенной в течение примерно трех дней, начиная с вечера 31 января и заканчивая вечером 2 февраля, пишет 24 Канал.

Яркость февральской Луны поражает: ее видимая звездная величина составляет около -12.7. Чтобы понять масштабы этого сияния, стоит сравнить его с Сириусом, самой яркой звездой ночного неба. Полная Луна более чем в 250 000 раз ярче его, пишет Astronomy.

Такой интенсивный свет способен "стереть" с неба тысячи слабых звезд, оставляя видимыми лишь несколько сотен самых заметных объектов. Специалисты даже шутят, что при наблюдении за таким полнолунием через телескоп или бинокль стоит использовать солнцезащитные очки, чтобы не морщиться от яркости.



Снежная Луна поднялась над Капитолием США / Фото Dave Lyons на X

Почему ее называют "Снежной"?

Название Снежная Луна, как и другие названия полнолуний, происходит от традиций коренных народов Северной Америки. Поскольку февраль исторически считается месяцем с наиболее интенсивными снегопадами на землях индейцев, это название стало символом времени года. Однако существуют и другие варианты наименований: некоторые племена называли это полнолуние Голодной Луной из-за трудностей с охотой в суровых зимних условиях, или Штормовой Луной.

В разных культурах мира февральское полнолуние имеет свои уникальные имена: китайцы называют ее Луной, почки, кельты - Ледяной Луной, а народы Оджибве – временем, когда рождаются медвежата.



Полная снежная луна над озером Ширли, штат Мэн, США / Фото EricStormPhoto на X

Кое-что отличает это полнолуние среди других

С точки зрения астрономии, Снежная Луна 2026 года является несколько нетипичной. Обычно в феврале наш спутник находится в созвездии Льва, но в 2026 году он расположился в созвездии Рака. Хотя это не несет никаких последствий, это интересный факт, который показывает, что даже в космической стабильности иногда есть отклонения от правил.

Кроме самого полнолуния, начало февраля приносит несколько увлекательных событий.

1 февраля Луна прошла очень близко к знаменитому звездному скоплению Ясли (M44) в созвездии Рака. В некоторых регионах, в частности в США и Канаде, можно было наблюдать покрытие этого скопления Луной.

Уже следующим вечером, 2 февраля, Луна приблизится к Регулу – самой яркой звезде в созвездии Льва, которая расположена на расстоянии около 79 световых лет от нас.



Предположительно, этот снимок сделали в городе Колумбус, штат Огайо / Фото Andy Spessard на X

Когда следующее полнолуние?

Следующее полнолуние после Снежной Луны состоится 3 марта 2026 года. Эту Луну называют Червивой, и она будет еще более особенной, поскольку будет сопровождаться полным лунным затмением, видимым на значительной части планеты.

Именно эта мартовская Луна станет первой в 2026 году, которая астрономически будет находиться в созвездии Льва.

Фото полнолуния 1 – 2 февраля 2026 года / Фото из соцсети X