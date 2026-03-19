Какие секреты скрывает подземная дельта Марса?

На протяжении многих лет исследований стало очевидным, что Марс не всегда был засушливой и покрытой ржавой пылью планетой. Многочисленные доказательства – от высеченных водой ландшафтов до специфических минералов – подтверждают, что когда-то здесь было большое количество жидкой воды, пишет коллектив авторов в журнале Science Advances.

Марсоход Perseverance, который уже пять лет исследует кратер Езеро, обнаружил, что речные структуры на этом участке не являются лишь поверхностными. Используя прибор Radar Imager for Mars Subsurface Experiment (RIMFAX), ученые смогли заглянуть вглубь кратера на расстояние более 35 метров, что примерно в 1,75 раза глубже, чем во время предыдущих исследований других геологических объектов.

Во время 78 перемещений марсохода между сентябрем 2023 года и февралем 2024 года были собраны данные на пути длиной около 6,1 километра. Радарное сканирование выявило сложную систему слоев, которые на Земле обычно образуются во время оседания осадков в широких бассейнах, когда туда впадают реки.

Исследователи идентифицировали структуры каналов, погребенные валуны и специфические дельтовые отложения. Общая толщина этого подземного объекта, известного как блок Margin, оценивается в 85 – 90 метров, пишет ScienceAlert. Это является результатом нескольких эпизодов накопления осадков, между которыми происходили периоды эрозии.



Композиция данных георадара и цифровой модели рельефа. Голубые линии обозначают места, где подземные объекты совпадают с поверхностью / Фото NASA/JPL/UCLA/UiO/ETH Zurich

Блок Margin особенно интересен для науки, поскольку он богат карбонатами магния и оливином. Ранее ученые выдвигали различные гипотезы относительно его происхождения: от береговых озерных отложений до продуктов вулканической активности или выпадения пепла. Однако данные RIMFAX указывают именно на осадочное происхождение, подобное дельте типа Гилберта.

Однородность структуры на большом расстоянии и наличие характерных речных особенностей делают гипотезу о вулканическом происхождении маловероятной, поскольку извержения обычно создают более неоднородные по плотности слои.

Что это нам дает?

Это открытие имеет критическое значение для понимания того, насколько долго Марс мог быть пригодным для возникновения жизни. Известная ранее дельта, которую видно с орбиты, образовалась примерно 3,7 миллиарда лет назад. Однако скрытая под ней структура начала формироваться значительно раньше – от 4,2 до 3,7 миллиарда лет назад, в так называемый Нойский период.

Это существенно расширяет временное окно, в течение которого на планете существовала стабильная водная система. По словам ведущего автора исследования Эмили Кардарелли из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, радар обнаружил значительно более масштабную речную систему, чем ту, что наблюдали из космоса, что указывает на более долгий период существования пригодных для жизни условий.

Внутренние структуры мелкого масштаба могли сохранить минеральный состав и геохимические особенности древних событий, связанных с водой. Такие условия на Земле способствуют микробной диверсификации и развитию специфических экологических ниш.

Хотя ученые не заявляют об обнаружении внеземной жизни, найденные сигнатуры в горных породах дают веские основания для дальнейших поисков. Исследование этого региона, особенно в районе входного канала Неретва Валлис, где были замечены убедительные признаки прошлой жизни, остается приоритетом для будущих миссий.