Что происходит с тихоходами на Марсе?

Долгое время научное сообщество считало тихоходов, которых еще называют "водяными медведями", идеальными кандидатами для колонизации других планет. Эти осьминогие микроскопические животные известны своей способностью впадать в состояние глубокого анабиоза, выдерживая экстремальное давление и космическое излучение. Однако новое исследование ставит под сомнение возможность их выживания непосредственно в марсианской среде, Interesting Engineering.

Смотрите также NASA говорит, что органические вещества Марса трудно объяснить без наличия жизни на планете в прошлом

Команда исследователей под руководством микробиолога Кориен Бекерманс из Пенсильванского университета решила проверить, как эти выносливые существа будут чувствовать себя в марсианском реголите – рыхлом минеральном слое, покрывающем поверхность планеты.

Для эксперимента использовали два типа искусственно созданных имитаторов почвы, разработанных на основе данных марсохода Curiosity: MGS-1, представляющий общие условия поверхности, и OUCM-1, состав которого повторяет месторождение Рокнест в кратере Гейл.

Результаты, опубликованы в International Journal of Astrobiology, оказались довольно тревожными:

В среде имитатора MGS-1 активность тихоходов стремительно падала, а уже через двое суток большинство особей или становились неактивными, или погибали.

Имитатор OUCM-1 оказался менее агрессивным, однако все равно значительно подавлял жизнедеятельность животных по сравнению с обычным земным песком. Микроскопический анализ показал, что мелкие минеральные частицы буквально облепляли тела тихоходов и скапливались возле их ротовых отверстий, что, вероятно, физически или химически мешало их биологическим функциям.

Во время эксперимента ученые работали с двумя видами тихоходов: Ramazzottius cf. varieornatus и Hypsibius exemplaris. Чтобы обеспечить животным условия для активности, к образцам добавили воду и водоросли Auxenochlorella pyrenoidosa как источник пищи.

Интересно, что наземные виды рода Ramazzottius продемонстрировали более высокую устойчивость к токсическому воздействию, чем их пресноводные родственники. Однако даже их природная выносливость не смогла полностью нейтрализовать негативное влияние химического состава марсианского грунта.

Выход есть, но..

Однако исследователи нашли потенциальное решение проблемы. Когда имитатор грунта MGS-1 предварительно промыли обычной водой, выживаемость и энергичность тихоходов восстановились почти до земного уровня.

Это свидетельствует о том, что главная угроза заключается не в самой структуре частиц или уровне кислотности, а в наличии определенных растворимых соединений, возможно, солей или других токсичных веществ, которые легко вымываются.

Проблема в том, что на Марсе нет жидкой воды. Поэтому повторить то же самое в его условиях невозможно.

Смотрите также Китайский марсоход нашел революционные доказательства раннего существования воды на Марсе

Что это нам дает?

Это открытие имеет двойное значение для будущего освоения космоса. С одной стороны, естественная токсичность марсианского реголита может служить своеобразным защитным механизмом планеты, снижая риск случайного загрязнения Марса земными микроорганизмами.

С другой стороны, это дает четкий план действий для будущих колонистов: для создания функциональных экосистем и выращивания сельскохозяйственных культур марсианский грунт придется подвергать тщательной промывке.

Хотя вода на Марсе является чрезвычайно дефицитным ресурсом, понимание того, как можно нейтрализовать вредные свойства реголита, является большим шагом вперед в подготовке к основанию постоянных поселений за пределами Земли.