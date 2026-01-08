Информация, которую обнаружил аппарат, указывает на то, что жидкая вода могла оставаться на поверхности значительно дольше, вплоть до периода, длившегося 750 миллионов лет назад, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Xinhua.

Какие именно доказательства обнаружил "Чжужун" в недрах планеты?

Китайский аппарат прибыл на равнину Утопия в мае 2021 года. За год своей активной работы он преодолел дистанцию в 1921 метр, собирая научную информацию о структуре марсианских недр.

Благодаря высокочастотному геологическому радару ученым удалось исследовать слои под поверхностью на глубине нескольких десятков метров.

В свежем отчете, опубликованном в журнале National Science Review, исследователи рассказали о сенсационных находках, которые меняют представление об эволюции Марса.

Согласно полученным данным, непосредственно под поверхностью расположен однородный осадочный слой толщиной около 4 метров. Под ним скрыты древние кратеры. Равномерность и структура этих отложений позволяют ученым исключить влияние ветра или вулканических извержений как основных факторов их формирования. Зато такие геологические особенности свидетельствуют о длительном присутствии мелководных водоемов.



Анализ показал, что в середине и в конце амазонского периода территория посадки марсохода подвергалась сильной эрозии, а водная активность в этом регионе была довольно устойчивой.

Почему это важная находка?

Это открытие заставляет ученых пересмотреть поздние этапы развития Марса, ведь стабильное существование воды на сотни миллионов лет дольше предыдущих оценок открывает новые перспективы для исследования прошлого планеты.