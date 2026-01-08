Інформація, яку виявив апарат, вказує на те, що рідка вода могла залишатися на поверхні значно довше, аж до періоду, що тривав 750 мільйонів років тому, розповідає 24 Канал з посиланням на Xinhua.

Які саме докази виявив "Чжужун" у надрах планети?

Китайський апарат прибув на рівнину Утопія в травні 2021 року. За рік своєї активної роботи він подолав дистанцію у 1921 метр, збираючи наукову інформацію про структуру марсіанських надр.

Завдяки високочастотному геологічному радару вченим вдалося дослідити шари під поверхнею на глибині кількох десятків метрів.

У свіжому звіті, опублікованому в журналі National Science Review, дослідники розповіли про сенсаційні знахідки, які змінюють уявлення про еволюцію Марса.

Згідно з отриманими даними, безпосередньо під поверхнею розташований однорідний осадковий шар товщиною близько 4 метрів. Під ним приховані давні кратери. Рівномірність та структура цих відкладень дозволяють науковцям виключити вплив вітру чи вулканічних вивержень як основних факторів їхнього формування. Натомість такі геологічні особливості свідчать про тривалу присутність мілководних водойм.



Локації виявлені на Марсі / Фото CNSA

Аналіз показав, що в середині та наприкінці амазонського періоду територія посадки марсохода зазнавала сильної ерозії, а водна активність у цьому регіоні була доволі стійкою.

Чому це важлива знахідка?

Це відкриття змушує вчених переглянути пізні етапи розвитку Марса, адже стабільне існування води на сотні мільйонів років довше від попередніх оцінок відкриває нові перспективи для дослідження минулого планети.