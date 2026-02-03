Собственно, новое исследование как раз указывает на то, что миллиарды лет назад на Марсе не просто была вода, а могли идти настоящие дожди в течение миллионов лет, рассказывает Space.com. Это делает древний Марс значительно более благоприятной средой для возможного развития жизни и дает надежду на интересные находки в будущем.

Как светлые минералы раскрывают тайну марсианского климата?

Робот размером с автомобиль, который исследует кратер Езеро с 2021 года, наткнулся на необычные находки: от крошечной гальки до огромных валунов белого цвета. Химический анализ показал, что эти породы содержат каолинит – мягкий глинистый минерал.

Почему это может свидетельствовать о влажном прошлом Марса? Дело в том, что на Земле этот минерал чаще всего встречается во влажных тропических лесах, где постоянные осадки постепенно вымывают другие элементы из камней в течение тысячелетий или даже миллионов лет.

Ранее подобные залежи каолинита на Марсе фиксировали только орбитальные аппараты, однако Perseverance впервые смог исследовать их непосредственно на поверхности.

каолинит на Массри
Каолинит обнаружен на Масри / Фото NASA

Что обнаружили ученые?

Ученые под руководством Адриана Броза из Университета Пердью сравнили данные марсохода с земными образцами, в частности с месторождениями в Южной Калифорнии и Южной Африке. Химические подписи оказались чрезвычайно похожими.

С более подробными результатами исследования можно ознакомиться в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Почему это важно? Это позволяет утверждать, что марсианские породы сформировались именно из-за выветривания под воздействием дождей, а не в результате вулканической или гидротермальной активности.

Бриони Хорган, соавтор исследования, отметила, что для появления такого количества каолинита нужно было колоссальное количество воды, которая выпадала в виде осадков в течение невероятно длительного времени.

Несмотря на важность открытия, остается одна большая загадка: откуда именно эти камни взялись в кратере Езеро? Исследователи не нашли поблизости ни одного коренного источника этих пород. Ближайшее место, где по данным с орбиты может быть такой материал, расположено на расстоянии примерно 2 километра от места находки, говорится в публикации Университета Пердю.

Там расположены массивные обломки скал, выбитые древними ударами метеоритов. Также существует вероятность, что эти камни принесла древняя речная система Неретва Валлис, которая когда-то впадала в кратер.

Что дальше?

Сейчас научное сообщество пытается детально реконструировать процесс завершения этой теплой эпохи. Считается, что Марс превратился в холодную пустыню после потери глобального магнитного поля, из-за чего солнечные частицы постепенно "сдули" густую атмосферу планеты.