Чому цей політ став найважливішою подією десятиліття?

Президент Дональд Трамп особисто привітав екіпаж місії Artemis 2 після їхнього тріумфального обльоту Місяця, під час якого вони стали найбільш віддаленими від Землі людьми за всю історію. У розмові, яка тривала близько 13 хвилин, він відзначив мужність і витривалість астронавтів, підкресливши, що їхнє досягнення викликало неймовірну гордість у всієї нації, пише Space.

Командир Рід Вайзмен, пілот Віктор Гловер, а також фахівці місії Крістіна Кох і Джеремі Гансен провели шість годин, спостерігаючи за частинами місячної поверхні, які раніше ніхто не бачив на власні очі.

Ця подорож, що розпочалася 1 квітня 2026 року зі старту найпотужнішої ракети NASA Space Launch System.

Це стало першим пілотованим польотом до Місяця з часів місії Apollo 17 у грудні 1972 року.

Під час перебування на максимальній дистанції від дому корабель досяг позначки 406 771 кілометра від Землі, що на 6 600 кілометрів перевищує попередній рекорд, встановлений екіпажем Apollo 13 у 1970 році.

Дональд Трамп назвав учасників польоту сучасними піонерами, чия робота прокладає шлях до повернення американських дослідників на місячну поверхню вже найближчим часом.



Інший бік Місяця, який ми не бачимо з Землі / Фото NASA

Одним із найнапруженіших моментів місії була втрата зв'язку з Землею, яка тривала близько 40 – 45 хвилин, поки корабель перебував за зворотним боком Місяця.

Віктор Гловер розповів, що в цей час він виголосив коротку молитву, після чого відразу зосередився на наукових спостереженнях. Він описав побачене як острів ландшафту, повністю оточений темрявою. Серед цікавих об'єктів астронавт виокремив подвійний кратер на півночі, що нагадує сніговика, а також зауважив, що деякі гірські вершини виглядали так, ніби вони припорошені снігом або крейдою.

Крістіна Кох додала, що найяскравішим моментом для неї стала перша поява Землі після виходу із зони радіотиші.

Під час спілкування президент також згадав Космічні сили США, назвавши їх своїм дітищем, та висловив упевненість у тому, що наступним великим кроком стане подорож на Марс, пише Daily Mail. Він заявив про намір не просто залишити відбитки ніг на Місяці, а створити там постійну присутність, щоб згодом розгорнути експансію до червоної планети.



Екіпаж Artemis 2 / Фото NASA

Крім того, Дональд Трамп привітав представника Канадського космічного агентства Джеремі Гансена, зазначивши, що обговорював його участь у місії з канадським прем'єр-міністром та легендою хокею Вейном Гретцкі.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман, який також брав участь у координації зв'язку, пожартував про необхідність виправлення технічних проблем із сантехнікою на борту Orion, але водночас серйозно додав, що ця місія змушує світ знову повірити у здатність Америки робити майже неможливе.

Наразі екіпаж готується до завершального етапу подорожі. Очікується, що космічний корабель здійснить посадку в Тихому океані вже цієї п'ятниці. Астронавти вже отримали офіційне запрошення відвідати Білий дім після повернення.