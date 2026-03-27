Что нашли на Луне?

Наш спутник не имеет плотной атмосферы, которая защищала бы его поверхность, поэтому метеориты регулярно оставляют на нем новые следы. Однако то, что зафиксировал орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, – явление совсем другого масштаба, пишет IFLScience.

Астроном Марк Робинсон, главный исследователь проекта LRO, который работает с камерой LROC, объявил о новом открытии на конференции по лунным и планетарным наукам в Техасе. Соответствующая статья впоследствии вышла на сайте Universities Space Research Association.

Во время планового анализа снимков, полученных в разное время, команда обнаружила новый кратер диаметром 225 метров и глубиной около 43 метров. Удар, вероятнее всего, произошел в конце весны 2024 года.

Для сравнения: до этого самым большим кратером, обнаруженным за время миссии LRO, был объект диаметром всего 70 метров – и даже он, по расчетам, должен был образовываться примерно раз в 139 лет. Новый кратер оказался втрое больше.

Вокруг него хорошо заметны яркие полосы – выбросы лунного грунта и пород, которые разлетелись в момент удара. Исследователи сравнили характеристики этих выбросов с прогнозами научных моделей.

В частности, модели предсказывали, что размеры обломков пород подчиняются степенному закону распределения, а максимальный размер отдельных глыб должен был составлять от 4 до 12 метров. Реальные наблюдения подтвердили эти прогнозы: самый большой обнаруженный обломок имел около 11 метров в поперечнике.



Место удара / Фото M. S. Robinson и другие авторы исследования

Но самое интересное – влияние нового кратера на окружающий рельеф. Несмотря на то что на Луне появился новый кратер, общее количество кратеров в той зоне уменьшилось. Мощный выброс материала полностью "затер" или серьезно повредил все предыдущие кратеры в пределах примерно двух радиусов от края нового.

Из двух уцелевших кратеров оба расположены почти на самой границе этой зоны – и даже они претерпели значительные изменения. Остальные, включая те, что имели диаметр до 40 метров, оказались уничтоженными или настолько деградированными, что стали незаметными на снимках.

Исследователи отмечают, что это соответствует теоретическим моделям, которые предусматривали уничтожение предыдущих кратеров в зоне сплошных выбросов в пределах двух радиусов от края нового.

Lunar Reconnaissance Orbiter

Lunar Reconnaissance Orbiter находится на орбите Луны уже почти 17 лет и является самой длинной лунной орбитальной миссией в истории. Именно благодаря постоянному наблюдению за поверхностью ученые смогли зафиксировать это событие и получить снимки "до" и "после" с метровой точностью.

По мнению команды, эта уникальная пара снимков дает редкую возможность проверить существующие модели формирования кратеров на реальных данных – и результаты этой проверки оказались обнадеживающими.