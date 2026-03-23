Какие тайны скрывали запечатанные образцы лунной породы?

Ученые официально распечатали лунные камни, которые находились под замком более пятидесяти лет. Они обнаружили химические подписи, противоречащие многолетним предположениям о составе спутника Земли, пишет SciTechDaily.

Исследовательская группа под руководством специалиста из Университета Брауна провела тщательный анализ материалов, собранных во время последней экспедиции программы Apollo. Объектом исследования стала вулканическая порода из региона Таурус-Литтров, в которой были зафиксированы необычные соединения серы.

Интересно, что обнаруженный материал содержит серу, которая имеет значительный дефицит серы-33, одного из четырех стабильных изотопов этого элемента. Такие показатели существенно отличаются от стандартных значений, которые обычно фиксируют в земных горных породах.

Ученые отмечают, что изотопное соотношение действует как своеобразный химический отпечаток пальца, указывающий на происхождение материала. Ранее считалось, что Луна и Земля имеют идентичные показатели изотопов кислорода, поэтому исследователи ожидали увидеть такое же сходство и в изотопах серы. Однако Джеймс Доттин, ведущий автор исследования, заметил, что результаты оказались совершенно противоположными ожиданиям.

Откуда взялись образцы

Материал для анализа был получен благодаря работе астронавтов Джина Сернана и Гаррисона Шмитта, которые вбили полый металлический цилиндр в лунную поверхность на глубину около 60 сантиметров. После возвращения на Землю этот образец герметично запечатали в среде гелия в рамках специальной программы NASA.

Доступ к этим нетронутым сокровищам ученые получили лишь недавно, воспользовавшись методом вторичной ионной масс-спектрометрии. Эта сверхточная техника была недоступной в 1972 году, что и подтвердило дальновидность ученых прошлого века.

Когда Джеймс Доттин впервые увидел полученные данные, он был поражен настолько, что даже усомнился в правильности проведенных расчетов. Однако после повторной проверки подтвердилось: изотопные соотношения действительно сильно отличаются от всего, что ученые видели на Земле.

Как это можно объяснить?

Сейчас рассматриваются два основных объяснения этой аномалии:

Первая теория, описана в Journal of Geophysical Research: Planets, связана с ранней средой Луны. Если спутник когда-то имел тонкую атмосферу, взаимодействие серы с ультрафиолетовым светом могло привести к снижению уровня серы-33. Это означало бы наличие механизма обмена материалом между поверхностью и мантией, что особенно интересно, ведь на Луне, в отличие от Земли, отсутствует тектоника плит.

Вторая гипотеза обращается к самому моменту рождения Луны. Согласно теории гигантского столкновения, спутник образовался из обломков после удара Земли и космического тела размером с Марс, которое называют Тея. Если Тея имела отличный от Земли состав серы, эта уникальная подпись могла сохраниться в лунных недрах до наших дней.

Сейчас имеющиеся данные не позволяют отдать предпочтение одному из вариантов, поэтому ученые надеются на дальнейшие сравнительные исследования с образцами с Марса и других небесных тел.