В субботу, 25 апреля 2026 года, марсоход NASA Curiosity проводил очередное бурение марсианской породы. Ровер пытался взять образец из камня, который специалисты миссии назвали "Атакама". Именно во время возвращения роботизированной руки после бурения и произошла неожиданная проблема, рассказывает NASA.

Смотрите также Инженеры представили нового робота, который сможет исследовать Марс втрое быстрее

Что произошло с буром Curiosity?

Каменный фрагмент не просто откололся от поверхности, а полностью завис на защитной втулке вокруг сверла. По словам инженеров, ранее верхние слои породы действительно могли отделяться во время бурения, однако такого случая за всю историю работы Curiosity еще не было.

Ситуацию осложняли размеры обломка. Камень весил примерно 13 килограммов, имел около 15 сантиметров в толщину и примерно 45 сантиметров в длину. Для земных условий это могло бы показаться мелочью, но на Марсе, где все действия выполняются дистанционно с задержкой сигнала, даже подобная проблема превращается в сложную инженерную операцию.

Специалисты миссии попытались освободить бур от камня. Сначала для этого применили вибрацию сверла. Команда миссии надеялась, что колебания помогут стряхнуть обломок, однако камень остался на месте.

После этого, 29 апреля, инженеры изменили положение роботизированной руки изменили положение роботизированной руки и повторили процедуру. На этот раз удалось избавиться только от пыли – сам обломок продолжил крепко держаться на буре.

Как удалось "освободить" бур?

Окончательное решение нашли только 1 мая. Специалисты NASA сильнее наклонили бур и одновременно задействовали сразу несколько механизмов – вращение манипулятора, вибрацию и запуск самого сверла. Результат оказался неожиданно быстрым: камень отпал уже во время первой попытки и раскололся после падения на поверхность Марса.

Всю операцию команда контролировала с помощью черно-белых камер безопасности, установленных на шасси ровера, а также навигационных камер на мачте аппарата. Несмотря на нестандартную ситуацию, миссии удалось избежать повреждения оборудования и продолжить работу марсохода.

Как NASA спасало бур Curiosity от "атаки" марсианского камня – смотрите видео:

Как работает бур Curiosity и чем это бурение отличается от земного?

Бур марсохода NASA Curiosity является частью сложной системы сбора образцов, описанной в работе, опубликованной на сайте ScienceDirect. Установка расположена на роботизированной руке ровера, а ее главной задачей является не просто сверление отверстий в породе, а получение порошкообразного материала из внутренних слоев камней для дальнейшего анализа в бортовых лабораториях SAM і CheMin. Именно они помогают ученым изучать химический состав Марса и искать следы древних условий, пригодных для жизни.

Вот как выглядит бур Curiosity / Фото NASA

В отличие от обычного земного бурения, Curiosity работает почти полностью автономно, объясняет NASA. Инженеры NASA не могут в реальном времени корректировать движения марсохода из-за задержки сигнала между Землей и Марсом. Поэтому бур оснащен системой датчиков, которые фактически дают ему "ощущение прикосновения".

Во время сверления система контролирует нагрузку на инструмент и самостоятельно корректирует движения роботизированной руки, во избежание заклинивания или чрезмерного давления на механизм.

Еще одна особенность заключается в конструкции самого бура. Внутри защитной втулки расположен шнековый механизм, который транспортирует измельченный материал вверх в специальную камеру сбора, рассказывает The Planetary Society. После этого образцы просеиваются и подаются к научным инструментам внутри ровера.

Конструкция бура марсохода Curiosity / Фото The Planetary Society

Из-за экстремальных условий Марса даже простое бурение становится сложной инженерной операцией. Низкая гравитация, пыль, перепады температур и невозможность физического ремонта на месте заставляют NASA использовать гораздо более осторожные алгоритмы работы, чем во время бурения на Земле.

Какие риски подобные инциденты создают для миссий на Марсе?

Проблемы с буром могут стать критическими для всей миссии. Для Curiosity бурение – это один из главных способов получения научных данных. Если механизм окончательно выйдет из строя, ровер потеряет возможность исследовать внутренние слои марсианской породы, где могут храниться ценнейшие следы прошлого планеты.

Подобные инциденты уже случались ранее. В конце 2016 года механизм подачи бура Curiosity начал работать нестабильно, из-за чего NASA фактически приостановило бурение почти на полтора года. Инженерам пришлось разрабатывать новые методы работы прямо во время миссии, тестируя их дистанционно.

Риски касаются не только потери научных возможностей. Неисправный бур может повредить роботизированную руку или даже электронику ровера. Еще в 2012 году специалисты в материале Space.com предупреждали, что серьезная неисправность механизма потенциально способна поставить под угрозу всю миссию.

Космические миссии в целом имеют очень высокий уровень риска. По данным исследования истории марсианских программ, опубликованного на arxiv.org, значительная часть аппаратов, отправленных к Марсу за последние несколько десятилетий, сталкивалась с частичными или полными отказами из-за технических неисправностей, ошибки программного обеспечения или сложных условий работы.

Как принимают решения на расстоянии десятков миллионов километров?

Управление марсоходами происходит совсем не так, как это часто показывают в фильмах. Из-за огромного расстояния между Землей и Марсом сигнал в одну сторону может идти от 4 до 24 минут в зависимости от положения планет, объясняет ESA.

В среднем задержка составляет примерно 12 – 13 минут. Это означает, что прямое "ручное" управление Curiosity невозможно.

На практике инженеры NASA работают по принципу "команда – ожидание – анализ". Сначала команда на Земле анализирует телеметрию и фотографии, после чего формирует пакет команд на следующий марсианский день. Только после получения ответа становится понятно, сработал ли задуманный сценарий.

Именно поэтому история с застрявшим камнем превратилась в настоящий технический квест. Каждая попытка стряхнуть обломок требовала отдельного планирования, проверки рисков и нескольких циклов ожидания сигналов с Марса.

Однако эта особенность пока решается специалистами. В последние годы NASA активно развивает автономность марсоходов. Например, в 2025 году ровер Perseverance впервые совершил маршрут, спланированный искусственным интеллектом без детального ручного управления с Земли. Такие технологии позволяют аппаратам быстрее реагировать на опасности и работать эффективнее в условиях огромной задержки связи.