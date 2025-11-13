Blue Origin планувала запустити дві космічні апарати ESCAPADE у середу з мису Канаверал у Флориді. Це мала бути перша марсіанська місія NASA за останні п’ять років. Попередню спробу запуску в неділю скасували через несприятливу земну погоду, але цього разу на заваді стала погода космічна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Blue Origin.

Чому сонячна буря завадила старту місії ESCAPADE?

Компанія повідомила, що ракета готова до старту, однак запуск вирішили перенести "через надзвичайно високу сонячну активність і потенційний ризик для апаратів ESCAPADE". Фахівці очікують, що ситуація нормалізується протягом кількох днів.

Причиною став сплеск активності Сонця, пов’язаний із двома корональними викидами маси (CME), спрямованими у бік Землі. Це потужні спалахи плазми та магнітних полів, які можуть викликати геомагнітні бурі. Поточна буря отримала неофіційну назву "канібальська" – швидший спалах наздогнав попередній, посиливши вплив.

На Землі ця буря спричинила рідкісні полярні сяйва, які можна було спостерігати навіть у штаті Алабама. NOAA оголосила попередження рівня G4 – це "серйозна" геомагнітна буря. Наслідки для супутників і технологічної інфраструктури ще оцінюють.

Такі події можуть нагрівати й розширювати верхні шари атмосфери, збільшуючи опір для супутників на низьких орбітах. У 2022 році подібна буря призвела до знищення близько 40 нових супутників Starlink, які згоріли в атмосфері.

З огляду на ці ризики, рішення NASA та Blue Origin призупинити запуск виглядає цілком виправданим. ESCAPADE має досліджувати магнітне поле Марса, тож безпека апаратів на етапі вильоту є критично важливою.

Які дані відомо про найсильніший сонячний спалах 2025 року?

11 листопада на Сонці стався найпотужніший спалах 2025 року, який віднесли до класу X5.16. Відбувся він із групи плям AR4274, спрямованих прямо на Землю. Це означає, що всі корональні викиди маси летять до нас, щоб ударити по планеті потужними геомагнітними збуреннями. Відразу після спалаху науковці не могли надати точної інформації про наслідки, але через майже добу готові нас шокувати.

Науковці кажуть, що швидкість потоку є вищою, ніж це буває у більшості випадків. Здебільшого КВМ подорожують до нас у середньому 3 дні, але викиди, що прибували останніми днями, долітали всього за два. Як тепер показало моделювання, X5.16 має колосальну швидкість у 1350 кілометрів на секунду. Об'єднання всіх трьох викидів може викликати серйозні збурення в магнітному полі нашої планети, яких ми не бачили з травня 2024 року, коли магнітна буря була настільки сильною, що полярні сяйва зайшли навіть за екватор планети.