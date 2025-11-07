Термин "суперлуние" применяется как к полному, так и к новой Луне, находящейся в ближайшей к Земле точке. Однако, поскольку новая Луна невидима, внимание обычно сосредоточено на полных суперлуниях, объясняет 24 Канал.

Что такое суперлуние?

Суперлуние – это астрономическое явление, когда полная Луна совпадает с ее ближайшим положением к Земле. В это время наш спутник выглядит несколько больше и ярче.

Это прекрасная возможность для наблюдения за ночным небом, которая была доступна уже дважды в течение этого года. Последнее суперлуние 2025 года ожидается в начале декабря.

Когда ждать суперлуния в 2025 году?

Бывший астрофизик NASA Фред Эспенака на своем сайте Astro Pixels информирует о трех сближениях Луны с Землей. Соответственно в течение 2025 года будет три суперлуния.

Луна охотника : 7 октября в 05:48 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 361 458 километров.

: 7 октября в 05:48 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 361 458 километров. Бобровая луна : 5 ноября в 15:19 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 356 980 километров.

: 5 ноября в 15:19 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 356 980 километров. Холодная луна: 5 декабря в 01:14 по киевскому времени. Расстояние Луны от Земли составит 357 219 километров.

Что вызывает появление суперлуния?

Орбита Луны вокруг Земли не является идеальным кругом, а имеет форму эллипса. Среднее расстояние до нашего спутника составляет около 382 900 километров. Точка орбиты, где Луна подходит ближе всего к Земле, называется перигеем, а самая отдаленная – апогеем. Эти расстояния меняются ежемесячно.

Ноа Петр, ученый миссии NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, объясняет, что орбита Луны не является идеальным кругом из-за действия многих приливных или гравитационных сил. Гравитация Земли, Солнца и других планет Солнечной системы постоянно влияет на движение Луны, что и создает условия для ее близких прохождений мимо нашей планеты.

Для возникновения суперлуния необходимы два ключевых условия.

Во-первых , Луна должна быть в фазе полнолуния, что случается каждые 29,5 дня, когда Солнце полностью освещает его видимую сторону.

, Луна должна быть в фазе полнолуния, что случается каждые 29,5 дня, когда Солнце полностью освещает его видимую сторону. Во-вторых, она должна находиться в перигее – ближайшей точке своей 27-дневной орбиты. Поскольку орбита Луны постоянно меняет свою ориентацию, пока Земля вращается вокруг Солнца, эти два события совпадают лишь несколько раз в год.

Насколько он больше и ярче?

Во время суперлуния спутник может казаться на 14% больше и на 30% ярче по сравнению с полной Луной в апогее. Однако, как отмечает Алан МакРоберт, старший редактор журнала Sky & Telescope, этой разницы недостаточно, чтобы заметить ее невооруженным глазом, если вы не очень внимательный наблюдатель.

Иногда суперлуние может выглядеть чрезвычайно большим, когда находится близко к горизонту. Однако это не имеет ничего общего с астрономией, а связано с работой человеческого мозга. Этот эффект называется "лунной иллюзией".

Ученые предполагают, что мозг сравнивает размер Луны с соседними объектами на земле (домами, деревьями) или просто запрограммирован воспринимать объекты на горизонте как большие, чем те, что высоко в небе.

Откуда взялся термин "суперлуна"?

Интересно, что термин "суперлуна" происходит не из астрономии, а из астрологии. Впервые его употребил астролог Ричард Нолле в статье для журнала Dell Horoscope в 1979 году, как объясняет Astronomy.

Он определил суперлуние как "новое или полнолуние, происходящее, когда Луна находится в или вблизи (в пределах 90%) своей ближайшей точки к Земле на данной орбите". Откуда взялась цифра 90%, Нолле не объяснил.

Благодаря этому определению суперлуний может быть несколько в год – обычно три или четыре. Согласно данным Google Trends, термин не был распространенным до 2011 года, а пик его популярности пришелся на ноябрь 2016 года, когда наблюдалось самое большое суперлуние за последние 69 лет.

Хотя некоторые ученые обеспокоены, что такие термины могут создавать впечатление "фальшивых событий", в целом они соглашаются, что "суперлуние" – это отличный инструмент для популяризации астрономии. Это то, что люди могут понять и выйти на улицу, чтобы увидеть собственными глазами.