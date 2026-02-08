Кто и почему решил изменить судьбу Плутона?

История изменения статуса Плутона началась задолго до скандального решения Международного астрономического союза (МАС). Когда Клайд Томбо впервые заметил движущуюся точку на фотопластинках, ученые считали, что нашли массивное тело, которое своей гравитацией возмущает орбиты Урана и Нептуна. Однако с каждым десятилетием оценки массы и размеров Плутона становились все меньше. Оказалось, что его диаметр составляет лишь около 2375 километров, что меньше даже диаметра нашей Луны, пишет 24 Канал.

Настоящим вызовом для статуса Плутона стал конец двадцатого века. В 1990-х годах астрономы подтвердили существование пояса Койпера – огромного скопления ледяных тел за орбитой Нептуна. Плутон оказался не уникальным одиноким путешественником, а лишь первым и самым крупным на то время представителем этой новой популяции.

Ситуация обострилась, когда команда Майка Брауна начала открывать другие крупные объекты, такие как Квавар, Седна и Макемаке. Последней каплей стало обнаружение в 2005 году Эриды, которая, по тогдашним оценкам, казалась массивнее Плутона.

Здесь начинаются проблемы

Перед научным сообществом встала дилемма: или увеличить количество планет до десятков, или пересмотреть само определение этого термина. Для решения этого вопроса МАС собрался в Праге в 2006 году.

После напряженных дебатов были приняты три ключевых критерия для статуса планеты:

Объект должен вращаться вокруг Солнца.

Он должен иметь достаточную массу для приобретения шарообразной формы.

И наконец он должен был бы "очистить" окрестности своей орбиты от других тел.

Плутон легко прошел первые два "испытания", но на третьем споткнулся. Поскольку он движется в густонаселенном поясе Койпера и разделяет свой путь с множеством других объектов, астрономы решили, что он не является гравитационно доминирующим на своей орбите.

Результатом голосования Плутон был лишен статуса планеты и переведен в новую категорию "карликовых планет".



Это реальная фотография Плутона / Фото NASA

Реакция общества

Решение МАС вызвало неоднозначную реакцию. Многие астрономы, в частности руководитель миссии "Новые Горизонты" Алан Штерн, считают критерий "очистки орбиты" ненаучным и расплывчатым. Они отмечают, что даже Земля имеет тысячи астероидов вблизи своей орбиты.

Группа исследователей предлагает вернуться к определению планеты как любого геологически активного тела, имеющего собственную гравитацию. Но в таком случае планетами могли бы считаться не только Плутон, но и крупные спутники, например Титан или Энцелад, а их общее количество в Солнечной системе превысило бы 150 объектов.

Современные данные, полученные зондом "Новые Горизонты" в 2015 году, показали, что Плутон – это удивительно сложный мир с водяными горами, азотными ледниками и многослойной атмосферой. Независимо от того, как мы его называем, он остается ключевым объектом для понимания эволюции нашей планетной системы.