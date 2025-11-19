Открытие сделала команда Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), а обнаружили его благодаря сравнению фотографии одного и того же участка Луны с разных времен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Насколько старый этот кратер?

Кратер вероятно образовался как-то между декабрем 2009 и декабрем 2012 года. При ударе метеорита яркий материал разлетелся на десятки метров во все стороны от края кратера, образовав характерные лучи в форме солнышка. Со временем эти лучи потемнеют под воздействием космического излучения.

Новый кратер на поверхности Луны / Фото LROC

Таким способом команда LROC открыла уже более 200 ударных кратеров с момента начала миссии зонда в 2009 году, как отмечается на сайте LROC. Это важное достижение доказало, что даже на человеческой временной шкале поверхность Луны остается активной и меняется.

Интересный факт! В 2023 году зонд даже нашел возможный техногенный кратер – след от падения российского лунного посадочного аппарата Luna 25, о чем рассказывало агентство NASA.

Для чего ученые изучают новые кратеры?

Исследователи считают, что исследование новых ударных кратеров на Луне необходимо для понимания темпов падения космических объектов и изменения кратеров со временем. Но это не просто академический интерес. Это напрямую влияет на безопасность будущих миссий людей на Луну.

NASA готовит программу Artemis, которая в течение следующего десятилетия должна вернуть людей на Луну впервые с 1972 года. Миссия направлена в район южного полюса Луны, где условия сложные и опасные. Там астронавты будут работать исследуя поверхность спутника с помощью специальных роверов.

Ученые детально изучают эту зону – как там будет работать связь с Землей, какой там рельеф, как меняется освещение и как часто там тряска Луны. Неожиданный кратер в зоне посадки мог бы стать опасной проблемой, поэтому чем больше информации о поверхности Луны, тем лучше.

Как часто на Луне образуются новые кратеры?

Луна постоянно бомбардируется космическими обломками и новые кратеры образуются гораздо чаще, чем человечество представляло до запуска лунных орбитальных аппаратов.

По данным команды LROC, с момента начала миссии зонда Lunar Reconnaissance Orbiter в 2009 году ученые обнаружили более 200 новых ударных кратеров.

Это означает, что в среднем на Луне обнаруживают 20–25 новых кратеров ежегодно, хотя точное количество может варьироваться в зависимости от активности метеоритного потока. Большинство обнаруженных кратеров, как и тот, что нашли возле кратера Ремер, имеют небольшие размеры – несколько десятков метров в диаметре.

Больших ударов, которые бы образовали кратеры размером с несколько километров, случается значительно реже. Для науки эти открытия очень важны, ведь они показывают, что поверхность Луны динамична даже в масштабе человеческой истории. Это помогает ученым лучше понимать, как меняется Луна, предусмотреть риски для будущих космических миссий и спланировать безопасные зоны для посадки.