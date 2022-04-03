Каждый преступник будет внесен в специальную "Книгу палачей"

Соответствующее заявление главы государства прозвучало во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Зеленский объявил о создании специального механизма правосудия в Украине по расследованию преступлений россиян.

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Президент отметил, что мир видел много военных преступлений, но "пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле".

Зеленский убеждает, что каждый преступник будет внесен в специальную "Книгу палачей" и получит наказание.

Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную "Книгу палачей", будет найден и наказан,

– сказал глава государства.