Як повідомляють джерела, про проблеми з доступом повідомили інтернет-провайдери "Копійка" та "КОМ і ТЕХ".

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Що відомо

Ми зазнали потужної хакерської атаки, через яку перестали працювати послуги. Спеціалісти відновлюють роботу сервісів, але це може зайняти певний час. З достовірних джерел отримали інформацію, що дана атака на нашу мережу була здійснена росією,

– цитує джерело представника інтернет-провайдера "Копійка".

У "КОМ і ТЕХ" розповіли аналогічне: "На нашу мережу, як і на ряд інших українських провайдерів було здійснено масштабну хакерську атаку. Зараз у багатьох користувачів можуть спостерігатися труднощі з інтернетом. Ми робимо все можливе для того, щоб відновити доступ до послуг найближчим часом. Дякуємо за розуміння! Переможемо разом!"

Джерело також опублікувало скриншот з неназваного телеграм-каналу, в якому хакери повідомляють про атаки на українських провайдерів, називаючи це "кривавими жнивами".



Скриншот з телеграм-каналу хакерів / Фото Gal Info

Судячи з публікації, цілями російських злочинців стали також "Імперіал", Скайлайн" та G-net. Вони обіцяють опублікувати докази зламу та бази користувачів.