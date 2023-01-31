Після того, як минулого тижня уряд ФРН підтвердив, що передасть Україні танки Leopard 2, у Telegram-каналі Killnet з'явилося повідомлення про старт повномасштабної кібератаки на сайти країни. Хакери створили хештег "#ГерманияRIP" і закликали "взяти участь у святій помсті за предків".

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Що відомо

У списку сайтів-цілей, які Killnet опублікували на своєму каналі, можна знайти:

Федеральний уряд.

Міноборони.

Розвідку.

Поліцію.

Міністерство фінансів.

Deutsche Bank.

Федеральний німецький банк.

9 найбільших аеропортів – у Берліні, Мюнхені, Дюссельдорфі, Гамбурзі, Дрездені та інших містах.

Як у підсумку повідомили представники BSI, які займаються моніторингом кіберзагроз у країні, атаки угруповання викликали "невеликі перебої в роботі", але зрештою були «в основному відбиті без серйозних наслідків".

Зараз деякі сайти недоступні, але немає ознак прямого впливу на відповідні служби, і, згідно з оцінкою BSI, цього не слід очікувати, якщо буде вжито звичайних захисних заходів,

– прокоментували в BSI.

У Кремлі щось говорять

Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що "здивований", чому будь-яку групу хакерів асоціюють з Росією, і вважає це абсурдним.

Ми не в курсі, що це за група [Killnet]. Ми щиро дивуємося, чому будь-яку групу хакерів асоціюють із Росією. Ніхто не може пояснити, чому саме з Росією, а не з якоюсь, наприклад, європейською країною,

– каже Пєсков.

Представник Кремля при цьому натякає, що за цим стоять Сполучені Штати.