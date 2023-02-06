Там запустили российскую ИПСО. Об этом сообщает 24 Канал.

До теми Украинские хакеры взломали брифинг МИД России по кибербезопасности и спели гимн, – СМИ

Впрочем, планы россиян в очередной раз провалились. Команде 24 Канала удалось быстро восстановить вещание.

Россияне запустили ИПСО в эфире 24 Канала / Фото 24 Канала

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Сообщают, что нападение подверглась спутниковой станции, которая передает сигнал 24 Канала на борт спутника AMOS. К сожалению, этот сигнал по-прежнему получают для дальнейшего распространения некоторые операторы кабельного телевидения, поэтому и в их пакетах были видны последствия этой атаки.

Следует отметить, что это лишь один из спутников, транслирующих сигнал нашего канала. Все остальные каналы доставки сигнала – MEGOGO, KyivStarTV и другие ОТТ-провайдеры, большинство операторов кабельного телевидения и сигнал на спутнике ASTRA, а также интернет каналы передачи – стабильно работают.

24 Канал уже был под атаками хакеров

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 Канал неоднократно подвергался сокрушительным атакам хакеров врага.

Цифры, которые впоследствии показывали западным консультантам, экспертам по безопасности в сфере ИТ поражали. Мы выдерживали такие массированные атаки противника, которые наше оборудование и системы защиты ИТ не должны выдержать.

Мы выдержали, выстояли и продолжаем с уверенностью показывать правду миру.

Важно! 24 Канал был и является несокрушимым для своих зрителей. Мы уделяем огромное внимание вопросам безопасности, защищенности и надежности нашего эфира, как и подаваемой информации. Вместе к победе!