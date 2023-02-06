Там запустили российскую ИПСО. Об этом сообщает 24 Канал.
До теми Украинские хакеры взломали брифинг МИД России по кибербезопасности и спели гимн, – СМИ
Впрочем, планы россиян в очередной раз провалились. Команде 24 Канала удалось быстро восстановить вещание.
Россияне запустили ИПСО в эфире 24 Канала / Фото 24 Канала
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Сообщают, что нападение подверглась спутниковой станции, которая передает сигнал 24 Канала на борт спутника AMOS. К сожалению, этот сигнал по-прежнему получают для дальнейшего распространения некоторые операторы кабельного телевидения, поэтому и в их пакетах были видны последствия этой атаки.
Следует отметить, что это лишь один из спутников, транслирующих сигнал нашего канала. Все остальные каналы доставки сигнала – MEGOGO, KyivStarTV и другие ОТТ-провайдеры, большинство операторов кабельного телевидения и сигнал на спутнике ASTRA, а также интернет каналы передачи – стабильно работают.
24 Канал уже был под атаками хакеров
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 Канал неоднократно подвергался сокрушительным атакам хакеров врага.
Цифры, которые впоследствии показывали западным консультантам, экспертам по безопасности в сфере ИТ поражали. Мы выдерживали такие массированные атаки противника, которые наше оборудование и системы защиты ИТ не должны выдержать.
Мы выдержали, выстояли и продолжаем с уверенностью показывать правду миру.