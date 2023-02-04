За даними ЗМІ, МЗС Росії організувало відеоконференцію з чиновниками африканських країн. Окупанти хочуть залучитися їхньою допомогою у сфері кібербезпеки та захисту інформаційно-комунікаційних технологій.

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Що відбулось на брифінгу

На відео видно, як члени онлайн-конференції по черзі вмикають мікрофони й говорять, що Росія – держава-терорист.

Вибачте, Росія – це терористична держава, і російська війна проти України – це безперечно колоніальна війна,

– сказав одних з учасників.

Незабаром після цих слів організатори брифінгу відключили спікеру мікрофон. Потім мікрофони вмикалися в інших учасників конференції, які тим самим голосом продовжили антиросійську промову. Однак їх також "заглушили" та виключили із конференції.

Наостанок окупантам довелося ще й слухати український гімн.

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