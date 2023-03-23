Raiffeisen – спонсор війни
У НАЗК зазначили, що Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані республіки на тимчасово окупованих територіях України, відкривши там своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини.
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До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну "спеціальною військовою операцією",
– йдеться у повідомленні відомства.
Також у НБУ зазначили про відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку.
Нарощує прибуток у Росії та платить податки до бюджету
У НАЗК підкреслили, що австрійський банк на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік.
Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету Росії 559 мільйонів євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет "Калібр", якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста,
– порахували у НАЗК.
Нагадаємо, що прибуток, який Raiffeisen заробив в Росії, став найбільшим у Південно-Східній Європі. Ба більше, Raiffeisen має найбільшу кількість активів серед банків, котрі досі знаходяться в Росії.
Тож усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму, вважають у НАЗК.