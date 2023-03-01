Сценарій поразки Росії обговорювався у випуску скандального ток-шоу "Вечір із Владіміром Соловйовим", пише 24 Канал. Пропагандисти більше не насміхаються з України, її президента та поставок західної військової техніки Збройним Силам України.

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Пропагандисти визнають складність ситуації

Натомість вони занепокоєно визнають, що ситуація несприятлива, а поразка Росії може статися.

"До техніки НАТО треба ставитися серйозно. Не треба недооцінювати. Захід регулярно влаштовують галас, а насправді затягли вже чимало чого. І хлопці на передовій, які стикаються з технікою НАТО, не дуже люблять, коли тут розповідають: "Та це все…". Це все не дрібниці!", – сказав Соловйов.

Він сильно розчарувався тим фактом, що Захід більше не вірить погрозам Кремля. У пориві гніву Соловйов вибухнув образами на адресу західних політиків.

Кремлівський "політолог" Семен Багдасаров у тій самій передачі допустив поразку Кремля у війні і навіть громадянській війні, яка може статися у Росії.

"Ця ситуація справді загрожує нам найважчими наслідками у разі нашого програшу. А програш треба допускати! Я не згоден з тими, хто каже: "Ми переможемо"… До України треба ставитися і до Зеленського серйозно. Він небезпечний! Він не простий! Він енергійний, він у цій історії відіграє велику роль... Ситуація для нас небезпечна. Не треба тішитися. Так, сьогодні суспільство стабільне. Але воно було стабільне і в 1916 році було, а потім раз – раптом з'ясувалося, що не стабільне. Це небезпечна ситуація", – скаржився пропагандист Багдасаров.

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