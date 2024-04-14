В этом материале 24 Канал рассказывает о самом главном с фронта, а также из дипломатической сферы и тыла.
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Взрывы в Курске
Власти российского Курска заявляют об атаке двух беспилотников и успешной работе так называемой "российской ПВО". Взрывы слышали в Фатежском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о перезапуске системы "Оберег". По его словам, было сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. Зацифрованы данные по мужчинам призывного возраста, которые подлежат мобилизации.
СМИ сообщили, что около 00:26 в Харькове прогремел первый взрыв, уже через минуту был слышен второй. В результате в части города исчез свет. Мэр Игорь Терехов перед тем предупреждали об угрозе атаки "Шахедов".