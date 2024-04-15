Повідомляється, що ситуація в Україні потребує скоординованої міжнародної реакції, подібної до тієї, якої зазнав Ізраїль у відповідь на удари іранських безпілотників і ракет.

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Україна заслуговує на такий самий рішучий захист

Частина чеських посадовців переконана, що наша держава, яка щодня стикається з подібними нападами з боку Росії, яка вже не перший рік веде підступну війну українського народу, повинна отримати такий самий захист як Ізраїль.

Нічна атака Ірану на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції й готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією,

– заявив міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак.

Інші політики також підтримали подібну позицію. Провідна кандидатка від STAN на європейських виборах Дануше Нерудова наголосила, що України заслуговує на такий самий рішучий захист, який Ізраїль справедливо отримав від своїх союзників минулої ночі.

Ба більше, до таких закликів стосовно посилення захисту території нашої держави доєдналася й чеська євродепутатка Маркета Грегорова. Посадовиця висловила сподівання, що Україна отримає більше систем протиповітряної оборони вже найближчим часом.

Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі вчорашньої обіцянки Шольца поставити Україні більше Patriots, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати ППО, яка також захистить українських громадян,

– зауважила вона.

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