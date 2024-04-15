Сообщается, что ситуация в Украине требует скоординированной международной реакции, подобной той, которой подвергся Израиль в ответ на удары иранских беспилотников и ракет.

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Украина заслуживает такой же решительной защиты

Часть чешских чиновников убеждена, что наше государство, которое ежедневно сталкивается с подобными нападениями со стороны России, которая уже не первый год ведет коварную войну украинского народа, должна получить такую же защиту как Израиль.

Ночная атака Ирана на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией,

– заявил министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак.

Другие политики также поддержали подобную позицию. Ведущий кандидат от STAN на европейских выборах Дануше Нерудова подчеркнула, что Украина заслуживает такой же решительной защиты, который Израиль справедливо получил от своих союзников прошлой ночью.

Более того, к таким призывам относительно усиления защиты территории нашего государства присоединилась и чешский евродепутат Маркета Грегорова. Чиновница выразила надежду, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны уже в ближайшее время.

Я полностью осуждаю нападение Ирана на Израиль. В свете вчерашнего обещания Шольца поставить Украине больше Patriots, я верю, что Запад наконец поможет построить ПВО, которая также защитит украинских граждан,

– отметила она.

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