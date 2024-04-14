Кроме этого, параллельно активизировались иранские "прокси" в Ливане и Йемене. Это также должно было повлиять на способность Израиля и союзников отразить массированную атаку.

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Учения в России

В ISW отмечают, что ракетная и дроновая атака Ирана 14 апреля показывает, что страна учится у россиян и хуситов разрабатывать все более опасные и эффективные удары против Израиля и США.

Комбинация иранских беспилотников и крылатых и баллистических ракет против Израиля имеет целью ввести в заблуждение и сбить израильскую ПВО. Частью этих усилий являются одновременные атаки поддерживаемых Ираном прокси-сил в Ливане и Йемене,

– отметили аналитики.

В то же время этот иранский подход напоминает российские атаки с комбинациями баллистических и крылатых ракет вместе с беспилотниками для запуска все более эффективных ударов, способных пробить системы ПВО Запада.

Институт изучения войны убежден, что Иран также извлек уроки из нападений хуситов на международное судоходство вокруг Йемена. Они использовали комбинации иранских беспилотников и ракет против ПВО США, что позволило испытать и усовершенствовать ударные комплексы.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшее использование БПЛА иранской разработки различными противниками Соединенных Штатов в сочетании с их сотрудничеством может потенциально усилить возможности Тегерана, России, Северной Кореи и Китая в применении этих систем против США и их союзников. Таким образом Штаты и партнеры сталкиваются со все более взаимосвязанной группой противников, которые помогают и учатся друг у друга.

Ситуация на Ближнем Востоке