Окрім цього, паралельно активізувалися іранські "проксі" у Лівані та Ємені. Це також мало вплинути на спроможність Ізраїлю та союзників відбити масовану атаку.
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Навчання у Росії
В ISW зазначають, що ракетна та дронова атака Ірану 14 квітня показує, що країна навчається у росіян і хуситів розробляти все більш небезпечні та ефективні удари проти Ізраїлю та США.
Комбінація іранських безпілотників і крилатих і балістичних ракет проти Ізраїлю має на меті ввести в оману та збити ізраїльську ППО. Частиною цих зусиль є одночасні атаки підтримуваних Іраном проксі-сил у Лівані та Ємені,
– зазначили аналітики.
Водночас цей іранський підхід нагадує російські атаки з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з безпілотниками для запуску дедалі більш ефективних ударів, здатних пробити системи ППО Заходу.
Інститут вивчення війни переконаний, що Іран також виніс уроки з нападів хуситів на міжнародне судноплавство навколо Ємену. Вони використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти ППО США, що дозволило випробувати та вдосконалити ударні комплекси.
Ситуація на Близькому Сході
- Іран випустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля". Країні спільно з союзниками вдалося успішно відбити атаку. Одразу після цього Іран зазначив, що конфлікт "вичерпано", але закликав Ізраїль не повторювати помилок, бо відповідь буде більш рішучою.
- У той самий час Ізраїль готує "серйозну відповідь" на іранську атаку. Щодо цього питання уже засідав військовий кабінет. На тлі цього Джо Байден повідомив, що США не будуть брати участь у наступальних операціях проти Ірану.
- Рада Безпеки ООН у неділю 14 квітня збереться на екстрену нараду щодо іранської атаки на Ізраїль. Ізраїльський посол вимагає засудити удари, а також включити Корпус вартових Ісламської революції до терористичної групи