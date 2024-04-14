Окрім цього, паралельно активізувалися іранські "проксі" у Лівані та Ємені. Це також мало вплинути на спроможність Ізраїлю та союзників відбити масовану атаку.

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Навчання у Росії

В ISW зазначають, що ракетна та дронова атака Ірану 14 квітня показує, що країна навчається у росіян і хуситів розробляти все більш небезпечні та ефективні удари проти Ізраїлю та США.

Комбінація іранських безпілотників і крилатих і балістичних ракет проти Ізраїлю має на меті ввести в оману та збити ізраїльську ППО. Частиною цих зусиль є одночасні атаки підтримуваних Іраном проксі-сил у Лівані та Ємені,

– зазначили аналітики.

Водночас цей іранський підхід нагадує російські атаки з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з безпілотниками для запуску дедалі більш ефективних ударів, здатних пробити системи ППО Заходу.

Інститут вивчення війни переконаний, що Іран також виніс уроки з нападів хуситів на міжнародне судноплавство навколо Ємену. Вони використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти ППО США, що дозволило випробувати та вдосконалити ударні комплекси.

Аналітики прогнозують, що подальше використання БпЛА іранської розробки різними противниками Сполучених Штатів у поєднанні з їх співпрацею може потенційно посилити можливості Тегерана, Росії, Північної Кореї і Китаю у застосуванні цих систем проти США і їхніх союзників. Таким чином Штати та партнери стикаються з дедалі більш взаємопов'язаною групою супротивників, які допомагають і вчаться один в одного.

Ситуація на Близькому Сході