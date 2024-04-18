Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик сказав 24 Каналу, що США багато втратили щодо своєї репутації, коли затримувалась допомога Україні. Також він пояснив, чому саме зараз питання допомоги може бути нарешті ухвалене.

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Радився з Трампом і Білим домом

Останній час пресинг на Майка Джонсона зростав з усіх боків – серед республіканців, які підтримують Україну, з боку Білого дому.

Хоча Білий дім останні тижні оголосив певний мораторій щодо публічних висловлювань і критики Джонсона. Йому дали простір для того, щоб він міг спокійно підготувати тексти цих нових законопроєктів, ухвалити своє рішення,

– пояснив Дубовик.

Спікер Палати представників радився з приводу цього як з Білим домом, так і з колишнім президентом Дональдом Трампом. Джонсон отримав дозвіл робити це і рухатися вперед.

"Проте зараз забігати наперед не треба, тому що нас вже навчила доля і нещодавня історія, що краще дочекатися, коли дійсно відбудеться голосування. Можуть виникнути останні поправки, затримки. Водночас є непогані шанси на те, що конгресмени проголосують за пакет допомоги Україні", – зауважив він.

Цього буде достатньо

Все ж таки затяті трампісти, такі як Марджорі Тейлор Грін, не мають більшості. Навіть якщо більш ніж половина республіканців поділятимуть їхню позицію і проголосують проти, все одне цього буде недостатньо, щоб провалити голосування.

Майже всі демократи проголосують за виділення допомоги Україні і приблизно 30 – 40% республіканців. Цього буде достатньо, щоб законопроєкт пройшов.

"Сподіваюсь, що все ж таки не буде масового голосування республіканців проти, бо трампівський сегмент у фракції республіканців в Палати представників хоч і активний, впливовий, галасливий, але при цьому все ж таки це не вся їхня партія", – відзначив Володимир Дубовик.

Що відомо про голосування в Конгресі щодо допомоги Україні