В американском Институте изучения войны объяснили, на что направлены последние атаки украинской стороны. В частности, говорится об ударе по военному аэродрому в районе Джанкоя, радиотехническому узлу в Мордовии и авиационному заводу в Татарстане и не только.

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В ISW назвали цель ударов по Крыму, Татарстану и Мордовии

Аналитики ISW отметили, что Украина атаковала военный аэродром россиян во временно оккупированном Джанкое. В частности, там:

на геолокационных кадрах от 16 апреля видны взрывы. Именно там базируется российский 39-й отдельный вертолетный полк (27 сводная авиационная дивизия 4 армии военно-воздушных сил и ПВО южного военного округа России);

партизаны "Атеш" отметили, что атака уничтожила ракетную систему С-400 на аэродроме и серьезно повредила несколько других неустановленных транспортных средств.

В то же время аналитики утверждают, что они не могут независимо подтвердить ни тип боеприпасов, которые украинские войска применили во время этого удара, ни масштаб нанесенного ударом ущерба. Однако они отметили, что:

российские войска развернули вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52 на авиабазе в Джанкое, хотя аналитики не заметили визуальных доказательств повреждений;

российский, связанный с Кремлем, военкор утверждал, что украинские силы использовали ориентировочно 12 ракет MGM-140 ATACMS для удара по аэродрому.

Российские боевые и транспортные вертолеты, которые дислоцируются на аэродроме в Джанкое, обеспечивают оккупантам явное преимущество в наступательных и оборонительных боях, особенно на Юге Украины,

– заверили в ISW, назвав такие атаки законными военными целями.

Там также припомнили другие недавние удары. В частности, ГУР:

атаковало авиационный завод имени Горбунова в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М и другую военную авиацию;

590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположен в российском городе Ковылкино, что в Мордовии. Главная цель – загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер";

на аэродроме "Кряж" в Самаре 17 апреля уничтожили транспортный вертолет Ми-8.

Украинские удары по российским авиационным объектам в оккупированном Крыму, а также на территории России, как представляется, представляют собой достаточно скоординированную и широкомасштабную серию ударов, направленных на российскую авиацию, ПВО и средства радиолокационного обнаружения,

– заявили в ISW.

Обратите внимание! Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что российские войска недавно продвинулись на запад от Авдеевки и продолжили наступательные действия в этом районе. Перед этим в ISW объясняли, что россияне фактически изменили тактику штурмов. В частности, враги используют небольшой транспорт без защиты для быстрого подхода к украинским позициям и создают условия для дальнейшей группы российской пехоты для обеспечения безопасности этих позиций. Подробнее о ситуации читайте здесь.