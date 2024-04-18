В американском Институте изучения войны объяснили, на что направлены последние атаки украинской стороны. В частности, говорится об ударе по военному аэродрому в районе Джанкоя, радиотехническому узлу в Мордовии и авиационному заводу в Татарстане и не только.
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В ISW назвали цель ударов по Крыму, Татарстану и Мордовии
Аналитики ISW отметили, что Украина атаковала военный аэродром россиян во временно оккупированном Джанкое. В частности, там:
- на геолокационных кадрах от 16 апреля видны взрывы. Именно там базируется российский 39-й отдельный вертолетный полк (27 сводная авиационная дивизия 4 армии военно-воздушных сил и ПВО южного военного округа России);
- партизаны "Атеш" отметили, что атака уничтожила ракетную систему С-400 на аэродроме и серьезно повредила несколько других неустановленных транспортных средств.
В то же время аналитики утверждают, что они не могут независимо подтвердить ни тип боеприпасов, которые украинские войска применили во время этого удара, ни масштаб нанесенного ударом ущерба. Однако они отметили, что:
- российские войска развернули вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52 на авиабазе в Джанкое, хотя аналитики не заметили визуальных доказательств повреждений;
- российский, связанный с Кремлем, военкор утверждал, что украинские силы использовали ориентировочно 12 ракет MGM-140 ATACMS для удара по аэродрому.
Российские боевые и транспортные вертолеты, которые дислоцируются на аэродроме в Джанкое, обеспечивают оккупантам явное преимущество в наступательных и оборонительных боях, особенно на Юге Украины,
– заверили в ISW, назвав такие атаки законными военными целями.
Там также припомнили другие недавние удары. В частности, ГУР:
- атаковало авиационный завод имени Горбунова в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М и другую военную авиацию;
- 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположен в российском городе Ковылкино, что в Мордовии. Главная цель – загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер";
- на аэродроме "Кряж" в Самаре 17 апреля уничтожили транспортный вертолет Ми-8.
Украинские удары по российским авиационным объектам в оккупированном Крыму, а также на территории России, как представляется, представляют собой достаточно скоординированную и широкомасштабную серию ударов, направленных на российскую авиацию, ПВО и средства радиолокационного обнаружения,
– заявили в ISW.