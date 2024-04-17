То есть, россияне фактически изменили тактику штурмов. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Россияне используют небольшие транспортные средства без защиты для быстрого подхода к украинским позициям и создают условия для дальнейшей группы российской пехоты для обеспечения безопасности этих позиций.

Аналитики цитируют пресс-офицера украинской 26 артиллерийской бригады Олега Калашникова, который заявил, что российские силы на Бахмутском направлении не проводят наземных атак размером с батальон, потому что "украинские беспилотники немедленно обнаруживают их", зато российские силы используют группы размером максимум рота.

Россияне деморализованы

Калашников заявил, что российские войска на Бахмутском направлении упали боевым духом. Враг использует заградительные отряды, чтобы помешать отступлению российских солдат.

Российские войска ранее использовали массовые фронтальные атаки под руководством пехоты во время захвата Бахмута и в начале российских усилий по захвату Авдеевки, но, похоже, в последнее время они перешли к использованию небольших групп пехоты для проведения наземных атак.

Российские войска истощены, оккупантам не проводят ротации. Вместо этого им пришлось бороться на новых рубежах к западу от Авдеевки после захвата города.

В ISW считают, что российские атаки вряд ли достигнут кульминации в ближайшее время, несмотря на серьезные вызовы из-за недостатка украинской техники.

К слову, аналитики также предупредили, что постоянные задержки США с выделением помощи Украине ограничивают способность Сил обороны проводить эффективные операции. Зато российские войска получают гибкость в проведении наступления.