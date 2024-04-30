Впрочем, доктор исторических наук и писатель Юрий Фельштинский в разговоре с 24 Каналом выразил сомнения, что российский диктатор дотянет до этого времени. Больше об этом, кто правит Россией "из тени" и чего очень боится Путин – читайте далее в материале.

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Сколько осталось Путину

7 мая состоится инаугурация Владимира Путина. Это будет пятый срок российского президента. По вашему мнению, что сейчас больше всего бросается в глаза? Как изменился Путин за эти четыре срока и более 20 лет у власти?

Когда император находится у власти 25 лет, то, вероятно, на себя смотрит все более серьезным и уверенным взглядом.

Нужно понимать, что пока только Иосиф Сталин правил в Советском Союзе дольше, чем Путин. Сталин руководил государством с 1923 по 1953 год – ровно 30 лет. Поэтому у Путина есть возможность стать, если с ним ничего не произойдет в ближайшие годы, правителем России, который дольше всех у власти.

Думаю, что это то, к чему он давно стремился, потому что, если помните, какое-то время назад российское государство было на законодательном уровне подстроено под то, чтобы позволить Путину быть президентом до 2036 года. Как я писал, тогда Путин создал очень удобную, комфортную и стабильную для себя систему. И он может оставаться президентом до 2036 года за одним единственным исключением – если он не начнет большую войну.

В 2022 году он начал большую войну. Не думаю, конечно же, что он дотянет до 2036 года, будем откровенны. Но при этом война перестроилась в несколько иной формат с точки зрения России. То есть Россия сейчас ввела себя в режим перманентной войны. И так, как она ее ведет, – может вести ее вечно. Будет ли остальной мир смотреть на это спокойно и терпеливо, допуская ведение этой войны вечно? Это отдельный разговор.

Кто на самом деле руководит Россией

Как за это время изменилась роль спецслужб? И изменилась ли она вообще? Ведь тогда были теракты, чтобы привлечь россиян к войне в Чечне, а сейчас россиян также агитируют идти на войну, правда, уже против Украины.

Путин стал президентом в 2000 году, и надо понимать, что он стал им как представитель ФСБ, как представитель госбезопасности. И поставил его руководить институт ФСБ. Впрочем, когда человек руководит 20 лет, то постепенно перестает на себя смотреть как на ставленника. Даже если этим ставленником является такая мощная и родственная ему структура как ФСБ. Он всю жизнь в ней работал.

Постепенно усиливается параллельная, скажем так, система управления, которая может постепенно стать главной, – аппарат президента. Сегодня в России есть две системы управления, две структуры. Одна руководит – это аппарат президента, во главе которого стоит Путин – бывший руководитель ФСБ. И потом есть ведомство ФСБ, которым руководит коллегия, о которой мы знаем, что она существует, и даже Путин иногда выступает перед ней, о чем нам сообщается. Не о каждом выступлении Путина сообщают, но о каких-то – да.

И есть, соответственно, еще один орган – совет безопасности, который в целом всегда был достаточно символическим. То есть он не участвовал в управлении государством. Есть еще кабинет министров.

Кстати, наверное, все министры нервно ждут новых назначений; ждут понимания того, останутся ли они на своих постах, или будут сняты. Вполне возможно, как часто бывает, когда президент начинает новый срок, что какие-то министры покидают свои должности. Не думаю, что Сергею Шойгу грозит отставка, о чем многие сейчас говорят и обсуждают.

Очень важна должность премьер-министра. По российской конституции в случае, если что-то происходит с президентом, например, он умирает или уходит в отставку, исполняющим обязанности президента становится премьер-министр. Это именно то, как Путин пришел к власти. Его сначала сделали премьер-министром, а потом Борис Ельцин ушел в отставку, и, соответственно, премьер-министр Путин стал исполняющим обязанности президента, а затем был проведен через выборы. Поэтому должность премьер-министра с этой точки зрения является очень важной.

А вообще кабинет министров по традиции в России, как и в Советском Союзе было, к политическим решениям отношения не имеет. Это чисто технический орган, который раньше помогал политбюро и генеральному секретарю, а сейчас помогает администрации президента и Путину технически управлять государством.

О конфликте между Путиным и ФСБ

В своей книге "От красного террора до мафиозного государства" вы описали очень интересный момент – о том, как Путин пришел к власти. Якобы на стол Ельцину положили список, где было трое кандидатов и один из них был Путин. Прошло уже много лет, как вы считаете, кто кому сейчас подчиняется – ФСБ Путину или Путин ФСБ?

Это сложный вопрос, потому что, подчеркиваю, в 2000 году Путина "поставили на стол", но со временем он рос в своих глазах. Наверное, самое правильное и мудрое, что может сделать ФСБ со своей стороны как ведомство и Путин со своей стороны как президент – не входить в конфликт. По крайней мере в открытый конфликт друг с другом.

Хотя думаю, что события июня 2024 года – так называемый "путь Пригожина" – как раз и является поводом конфронтации между ФСБ и администрацией президента. Точнее, пожалуй, конфронтация между Николаем Патрушевым и администрацией президента. Патрушев по традиции является одним из кураторов ФСБ, хотя он бывший директор ФСБ и сейчас формально Александр Бортников возглавляет госбезопасность. Однако Патрушев, безусловно, остается там вполне важным и влиятельным руководителем.

Так называемый конфликт между Пригожиным и Шойгу, подчеркиваю, был не конфликтом между Пригожиным и Шойгу. Это реально был конфликт между ФСБ как ведомством и аппаратом президентства, точнее Путиным как человеком, который возглавляет аппарат президента. Потому что Путин попытался, и, возможно, даже реализовал идею отобрать у ФСБ вагнеровцев. Сейчас сложно уже это понять. ЧВК "Вагнера" – это была параллельная структура, которую создала ФСБ и которая принадлежала ФСБ. Путин увидел в этом угрозу.

Если помните, какое-то время назад Путин создал росгвардию, поставил во главе Виктора Золотова – верного ему человеком, бывшего руководителя его личной охраны. Росгвардия создавалась, как личная гвардия президента. Это были войска призванные охранять президента, в дополнение к федеральной службе охраны, которая уже существовала. Это очень серьезная структура, которая охраняет первых лиц государства, в частности Путина.

Путин подстраховывался все эти годы. Чтобы чувствовать себя в еще большей безопасности он создавал все время какие-то дополнительные для себя меры защиты. Росгвардия была, видимо, создана именно для этого. Но ФСБ со своей стороны создала также серьезную дополнительную параллельную структуру, а именно ЧВК и так называемых вагнеровцев, во главе которых на административном уровне стоял Пригожин, который был агентом ФСБ. Это так немного наивно звучит, но если иметь в виду Пригожина, то это был очень серьезный агент ФСБ.

Путин почувствовал, что ЧВК увеличивает свою силу и влияние. Когда они из зарубежных операций были переброшены в Украину и уже стали играть достаточно серьезную роль в военных операциях, Путин увидел во всем этом угрозу и дал указание перевести ЧВК в подчинение минобороны – ведомство преданного ему Шойгу, которому он вполне доверяет, потому что это его ставленник.



Шойгу вряд ли отправят в отставку, потому что Путин ему доверяет / Getty Images

Таким образом, конфликт произошел из-за того, что ФСБ категорически отказалась отдавать свои военные подразделения под министерство обороны. Нам этот конфликт подали как конфликт якобы между министром обороны Шойгу и каким-то непонятным Евгением Пригожиным. На самом деле это был ведомственный конфликт.

Чем он закончился – мы до конца не понимаем. То есть мы видим, что в ФСБ все остались на своих постах, и Путин остался на своей должности, и Патрушев остался на своей должности. Пострадали, как говорят, Пригожин с Уткиным, но это разменная монета. Их жизни никогда не были ценными ни для Путина, ни для Патрушева, поэтому их принесли на растерзание (наказали – 24 Канал).

В то же время ЧВК как-то вроде бы и существует. Кто-то перешел к кадыровцам, кто-то в Беларусь ушел, кто-то в армию, а кто-то остался как есть. Поэтому, думаю, Путин в итоге победил в этой схватке. Но не окончательно и не до конца, потому что никто не был наказан. Кроме Пригожина, который никого не волновал.

Изменила ли что-то для Путина "победа" на выборах

Associated Press писала в марте, что после выборов Путин чувствует себя увереннее, чем когда-либо, на фоне веры Кремля в военное превосходство России в войне против Украины и чувства слабости Запада, которые растут. Согласны ли вы с таким мнением?

Он, конечно, чувствует себя уверенно, если иметь в виду внутреннюю ситуацию в России. Потому что в 2014 году, после аннексии Крыма, на блюдечке принесли опрос общественного мнения, что 86% российских граждан поддерживают аннексию Крыма. Но мы никогда не узнаем, какой процент российских граждан действительно поддерживал это. Возможно, это даже не очень важно.

Важно, что люди, которые организовывали выборы Путина и должны были подумать о том, какой процент ему написать, не могли поставить ему оценку ниже 86%. Потому что тогда бы все сказали, мол, смотрите, когда Крым взяли без боя, то 86% населения было "за", а сейчас, когда война в Украине продолжается, например, только 80%. Следовательно, 6% – против, 6% Путин потерял.

Поэтому было такое "мудрое" решение поставить Путину цифру выше 86%, но не сильно, чтобы как-то выглядело относительно "правдоподобным". Но правдоподобно это вообще не выглядит, будем откровенными, по следующим причинам:

во-первых, очень интересным является чеченский показатель . Там за Путина вроде бы проголосовало 97% тех, кто голосовал. То есть после двух чеченских войн да еще и после Рамзана Кадырова абсолютно понятно, что не могло там быть этих 97%, никак;

. Там за Путина вроде бы проголосовало 97% тех, кто голосовал. То есть после двух чеченских войн да еще и после Рамзана Кадырова абсолютно понятно, что не могло там быть этих 97%, никак; такой же процент дали по российской армии, чтобы показать, что армия поддерживает Путина.

Не существует такого процента как 97%, его не может быть. Это – нарисованные цифры. Нарисованные благодаря следующим обстоятельствам:

избирательный компьютер контролируется согласно закону ФСБ в России;

есть закон о дистанционном голосовании, то есть закон, позволяющий голосовать дистанционно.

Это в целом хороший закон в нормальной стране, ведь зачем тратить время и идти на избирательный участок. Однако не в России, особенно, когда выборы продлевают на три дня вместо одного. В России это позволяет ввести в компьютер голоса людей, которые не пришли на избирательные участки.

Поэтому сколько на самом деле людей проголосовало за Владимира Путина никто никогда не узнает. Я не думаю, что это важно для российского президента, потому что инструментов для замены его нет.



Путину нарисовали более 87% на так называемых выборах / Getty Images

Любой западный политик зависит от избирателей, а Путин от них не зависит. Никакой связи между российским руководством и избирателем нет. Демократии там тоже нет, пресса контролируется, поэтому Путин чувствует себя уверенно.

Чувствует ли он себя увереннее, чем в феврале 2022 года? Я не думаю. Ход войны оказался неудачным и совсем не таким, каким представлял его Путин. Никаких серьезных положительных сдвигов в войне для России не наблюдаем. К сожалению, и Украина не может осуществить какой-то прорыв. Россия, конечно, может находиться в состоянии перманентной войны, в который ее загнал Путин, весь его следующий президентский срок. Однако при условии, если это позволят обстоятельства и мировое сообщество, в частности Соединенные Штаты и Европа.

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Сейчас Россия будто вкладывается в эту войну людьми и деньгами, но смысла и прорыва нет. Впрочем, поскольку у России нет никаких внутренних сил, которые могут противопоставить себя Путину, то получается, что он, вытоптав всю политическую площадку, правит государством в одностороннем порядке.

ФСБ как ведомство не может ничего дать стране, кроме Путина. Допустим, что они снимут Путина и поставят кого-то другого, но если этот другой все равно намерен продолжать войну, то ничего и не изменится. Ход военных действий точно не изменится от смены президента. В то же время сил, которые хотели бы остановить войну и вернуться на позиции 1991 года, думаю, что в России нет.

Какую ошибку сделала российская оппозиция

Мне кажется, что среди людей, которые имеют отношение к управлению государством на любом уровне, вряд ли есть оппозиция. Мы не видим перебежчиков из дипломатического корпуса за рубежом, громких отставок и тому подобное. В конце концов, многие люди могли уйти в отставку по состоянию здоровья, даже не делая декларативных заявлений.

Мы видим лишь то, что все люди, которые имеют отношение к государству, Путина поддерживают. Это говорит о том, что нам не нужно ожидать появления оппозиции и рассчитывать на то, что Россия через внутренние ресурсы сможет вернуться к сознанию и захочет остановить войну. Я думаю, что этого не произойдет.

Что вы думаете о той оппозиции, которая сейчас за рубежом? Например, Фонд борьбы с коррупцией, другие оппозиционеры, те, кто были коллегами Бориса Немцова, Алексея Навального.

Российская оппозиция раздроблена и противоречива. К сожалению, так было всегда. У разных людей на самом деле разный взгляд на ситуацию. И это нормально для западного плюрализма. В общем трудно себе представить, что эмигрировавшие люди вдруг начнут маршировать под ту же мелодию и дружно кричать какие-то лозунги.

Они все имеют свое мнение. Поэтому, сколько лидеров оппозиции, столько и взглядов. Самая большая проблема российской оппозиции – понимание того, что теперь делать из-за этой войны. Здесь есть самые разные позиции.

У меня есть один несколько забавный определитель российской оппозиции. Я считаю, что руководить Россией должен человек, который в футбольном матче между Украиной и Россией болеет за Украину. Когда в российской оппозиции появятся такие люди, тогда начнет отстраиваться реальная российская оппозиция. Пока это в основном не так.

Сейчас в российской оппозиции почти все против Путина и войны в Украине, но дальше появляются разногласия. Разговоры о доброй и хорошей России будущего правомерны, но, на мой взгляд, с двумя поправками:

об этом можно будет думать только после того, как Россия потерпит поражение в войне;

по опыту Второй мировой войны, по опыту немецкой истории после 1945 года, чтобы появилась возможность для России будущего должно пройти примерно 75 лет, а если война продлится еще дольше или эскалирует, то может и столетие. Сейчас говорить о хорошей России будущего еще очень рано.

Я всегда был категорически против общего лозунга о том, что главная проблема России то, что ею руководят воры и коррупционеры. Я считал, что этот лозунг Навального вводит всех в заблуждение, потому что это не главная проблема. К сожалению, этот лозунг в буквальном смысле разоружил всю Европу и Соединенные Штаты.

Если Россией управляют воры, то это не является стратегической угрозой для Европы и США, потому что с ворами всегда можно договориться. А вот с госбезопасностью и Путиным нельзя. Главная особенность российского президента, что он представляет госбезопасность как корпорацию, которая правит Россией и собирается доминировать во всем мире.

У меня ощущение, что две серии документального фильма так называемого Фонда борьбы с коррупцией – это платформа для объединения и вливания ФБК в российскую компартию, а также попытка совместно с Геннадием Зюгановым бороться за голоса избирателей на следующих выборах. Когда и если они состоятся. Ведь единственный положительный герой этого двухсерийного фильма – Зюганов. Остальные преподнесены зрителю с серьезным минусом.

Поэтому мне кажется, что это неуместная с точки зрения времени избирательная агитка для компартии. Наверное, она имеет смысл только в том случае, если ФБК планирует перетянуть на себя голоса избирателей, которые поддерживают коммунистическую партию в России.

В отличие от остальных политических партий, которые Путин уничтожил, коммунистическая партия по традиции еще жива и даже получает проценты на выборах. Кстати, лидер компартии Зюганов тоже поддержал войну в Украине. Поэтому это единственный смысл в создании этого фильма.

О том, что приватизацию нечестно проводили, много воровали и Ельцин пил, все и так знают. Однако вопрос в том, что были другие задачи – как можно быстрее ослабить советское государство и забрать все, чем это государство владело, чтобы эта империя зла никогда не смогла подняться. Все равно, как мы видим, она поднялась, потому что не смогли решить эту задачу окончательно.

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Относительно грабежа, в частности, у государства. После 24 февраля, да и раньше, мы поняли, что больше украдено – тем лучше. Потому что все, что может делать это государство – бросать деньги на войну. Поэтому чем больше этих средств было потрачено на личные нужды олигархов, то и к лучшему, иначе за деньги строили бы не яхты и частные самолеты, а боевые корабли и бомбардировщики. А главное, что создавалась рыночная экономика.

Можно, конечно, утверждать, что олигархи все украли, но вопрос – что и у кого? Они ничего ни у кого не воровали. Да и никого они не предавали, а то, что они предали СССР – то и слава Богу. Если они еще и Россию предали – вообще очень хорошо. Поэтому все в этом фильме неправильное.

Единственным предателем в этом фильме была госбезопасность СССР, о которой ни слова не сказали. ФСБ Мария Певчих (режиссер – 24 Канал) вспоминает три раза, когда называет должность министра государственной безопасности Михаила Борсукова, то есть (в фильме – 24 Канал) ФСБ – просто отсутствующий игрок в истории России 1989 – 2000 годов. На самом деле это был основной игрок.

Коржакова показывали в фильме, но как товарища Ельцина за рюмкой. А Александр Коржаков был руководителем госбезопасности в то время, и уже тогда он ставил задачу захвата власти. Он в 1996 году не смог ее реализовать, а уже в 2000 году это сделали через Путина.

До 1999 года ФСБ уже настолько контролировала ситуацию, что Ельцину положили на стол "колоду из трех карт": Евгения Примакова, бывшего директора Службы внутренней разведки России, Сергея Степашина, бывшего директора ФСК (тогда так называлось ФСБ), и Владимира Путина – бывшего директора ФСБ. Он мог выбрать из этой колоды кого угодно, но власть все равно осталась бы у ФСБ. К нашему несчастью, он выбрал Путина. Просто труднее придумать кого-то, кто был бы хуже, чем он.

Путин – не главная проблема России

Я приведу цитату Андрея Пионтковского о Путине: "Хватит о Путине. В конце концов это довольно случайная фигура. Не было бы Путина, нашелся бы Пупкин. Важен путинизм, то есть тот набор средств, который использует власть для своего воспроизводства. Путинизм – это высшая и конечная стадия бандитского капитализма в России". Вы согласны с таким мнением?

Я не совсем согласен с этим. Я очень люблю и уважаю Андрея Андреевича Пионтковского, у нас прекрасные отношения, но у меня немножко другой взгляд. Я считаю, что у власти в России стоит госбезопасность как ведомство. Эти люди поставили в 2000 году Путина. Выбор с их стороны оказался правильным, потому что вот Путин уже как четверть века обеспечивает для ФСБ руководство страной. Это первый случай в истории, когда госбезопасность стоит у руля.

Путин удерживает власть 25 лет, кроме тех 4 лет, когда он своего приятеля Медведева поставил вместо себя на должность, потому что ему нужно было переписать за это время конституцию. Это он успешно и сделал. Поэтому Путин руководит 25 лет государством, а как ведомство этим государством руководит ФСБ.

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Конечно, это бандитское государство. Но, опять же, когда большевики пришли к власти, абсолютно всем казалось, что они не смогут удержаться при этой власти и полгода. Потому что они буквально были бандитами, уголовниками. Но это была не главная их проблема. Главная проблема оказалась не в том, что бандиты пришли и захватили власть в Российской империи, а в том, что это большевики захватили власть в Российской империи.

Так и сейчас. Капитализм, на фоне которого к власти пришла ФСБ, может и был коррумпированным и бандитским. Можно согласиться, что Путин – вор и коррупционер. Но это не главное, из-за чего у всего мира есть с ним проблемы. Важно то, что все эти люди пришли к власти под эгидой госбезопасности, а сейчас ФСБ руководит этим государством. А то, что среди сотрудников ФСБ есть воры, бандиты, коррупционеры, это понятно. Там кто угодно есть, как в любой огромной структуре.

Мы до конца даже не понимаем, сколько сотен тысяч людей в ней работает. Но это очень мощная структура. Ей уже больше ста лет, она пережила развал Советского Союза, и ее задача, как у любого тайного ведомства, оставаться в тени. Чтобы мы их не видели, чтобы мы даже сейчас не понимали, что за всем стоит ФСБ. Поэтому мы так легко бросаемся на какие-то яркие события, вцепляемся за них и считаем, что вот оно, что "не то" в России.

А "не то" там лишь одно – госбезопасность у власти. Если бы не эта структура, может, все бы было нормально в России. Но уже в 1991 году, в первый день демократической революции, все было потеряно. То есть шанса у России стать демократией не было. И этому тоже есть доказательства. В первый день демократической революции на знаменитом танке, с которого выступал Ельцин, рядом с ним уже стоял Александр Коржаков, Виктор Золотов – будущий начальник охраны Путина. За Собчаком уже стоит Путин как помощник Собчака и так далее.

Справка. Речь идет об августовском путче – попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 года, когда самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

То есть на этой шахматной доске уже все были так расставлены, что у "демократического короля" шансов не получить мат не было. Да и Ельцин был далеким, откровенно говоря, от "демократического короля". Поэтому это тоже, конечно, сыграло свою роль. Но, возможно, если бы он не был далеким, его бы никто близко не подпустил к власти.

Поэтому мы склонны недооценивать роль ФСБ в советской и в российской истории. Это неправильно. Это главная причина, по которой с современной Россией произошли все те беды, которые произошли.

Чего страшно боится диктатор

Есть ли вещи, которых боится сейчас Путин? Проиграть войну, оказаться в Гааге? Возможно, потерять власть путем переворота?

Это все взаимосвязанные вещи. В Гааге он может оказаться только если проиграет войну. Переворот маловероятно произойдет. Скорее может произойти дворцовый переворот, то есть устранение Путина. Да, теоретически это может произойти, но знаете, почему-то в истории этого никогда не происходит. И Гитлера не удалось устранить, и Сталина, пока он первые 30 лет правил, не удалось устранить. Потом, конечно, его устранили, но он на тот момент уже 30 лет злодеяния совершал.

Поэтому, конечно, чем дольше Путин правит, тем больше шансов, что его устранят как Сталина. Боится ли он этого? Да, конечно, он боится. И поэтому там у него есть федеральная служба охраны, поэтому он создает росгвардию, пытался собрать ЧВК.

С одной стороны люди вокруг него в основном военные – они подчиняются жесткой дисциплине и приказам. С другой стороны, опыт современной России показывает, что там нельзя захватить власть через переворот. Это пытался сделать в августе 1991 года Владимир Крючков – председатель КГБ – ему не удалось. Это попытался сделать Александр Коржаков в 1996 году через "мягкую отставку Ельцина" и попытку отмены выборов – ему не удалось. А вот относительно законным способом через манипуляцию конституцией, отставкой Ельцина и назначением Путина в 1991 году – получилось. Думаю, ФСБ усвоила этот опыт.



Путин боится, что режим рухнет / Скриншот из видео

Не может, условно, Патрушев появиться на экранах телевизоров и сказать, что по решению коллегии ФСБ Владимир Путин отстранен от должности из-за безумного поведения, и теперь он (Патрушев – 24 Канал) будет руководить государством. В России просто нет таких инструментов. Собственно, нет даже инструмента отстранения президента от власти. Он может разве что умереть или, как Ельцин, уйти в отставку, а тогда, по конституции, его сменяет премьер-министр.

В теории есть вроде бы понятие "импичмента", которое очень часто мы слышали, когда дума хотела через импичмент снять Ельцина. Но на самом деле голосование тогда не состоялось, и мы не знаем, что бы на самом деле произошло. То есть согласился бы Ельцин с решением думы, или он сказал бы, а кто вы вообще такие и почему я должен соглашаться с вашим решением?

Так что через переворот нельзя снять Путина. И, скорее всего, этого никто не будет делать. Потому что оружие находится в руках только у ФСБ, у росгвардии и у армии. Армией руководит Шойгу, а сама армия в России всегда была безынициативной. Росгвардия – это Золотов, то есть тоже путинский человек.

Остается ФСБ, но она уже столько в своей жизни делала попыток, начиная с 1918 года, захватить власть в Советском Союзе, а потом в России, а смогла это сделать только в 2000 году. Поэтому я не думаю, что ФСБ будет рисковать свержением Путина ради какого-то другого человека. Потому что Путин обеспечивает им господство в стране как ведомству.

Повторю, я не думаю, что нам стоит ждать свержения Путина со стороны каких-то сил. А никаких гражданских сил в России не существует. Без оружия Путина свергнуть невозможно. Поэтому лучший шанс свергнуть Путина – через победу Украины в этой войне, чего можно было бы достичь легко и давно, если бы у Запада была правильная стратегия.

Но их стратегия сейчас, к сожалению, абсолютно неправильная. Она заключается в том, что Россия в этой войне не должна проиграть, а Украина в этой войне не должна выиграть. Тогда как стратегия должна быть прямо противоположной. Украина в этой войне должна выиграть, и тогда уже разрушится режим Путина – уходит Путин и все становится на свои места.

Осталось только, чтобы Запад пришел к этой мысли и стал бы, соответственно, помогать Украине, давая ей пакеты помощи. Но не на условиях, что Украина не будет использовать это оружие для ударов по территории России, а наоборот – на условиях, что Украина обязана использовать это оружие для ударов по России, в частности по Москве. Вот тогда эта война будет выиграна, и тогда падет режим Путина. И это единственное, чего Путин боится.