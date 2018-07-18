Яковина рассказал, почему Трамп верит Путину больше, чем собственным спецслужбам

Послушать Трампа, так невинный Путин в белом платье летал по полю и собирал ромашки. Но потом на него налетела злобная Америка в лице Обамы – вот и ухудшились отношения.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал политический обозреватель Иван Яковина.

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По его словам, президент США Дональд Трамп публично, на весь мир заявил, что верит руководителю вражеской страны больше, чем собственным спецслужбам. Поэтому он не может точно утверждать, вмешивалась ли Россия в выборы президента США.

Более того, он при всех сказал, что в ухудшении отношений между США и РФ "виноваты обе страны". Представляете себе, это не Путин, оказывается, виноват в том, что вторгся на Донбасс и аннексировал Крым. Барак Обама в этом тоже виноват! Какая-то откровенная чушь вышла, – сказал Иван Яковина.

Он также отметил, что практически все, что Трамп делает во внешней политике, стратегически и правда служит интересам Кремля, который мечтает о реванше и гибели Запада. Тактически в курсе Белого дома могут быть какие-то антипутинские шпильки, но общее направление политики именно прокремлевское.



"Трамп просто идеально подходит для решения этой задачи. Он говорит, что честно победил на выборах, хотя точно известно он получил на три миллиона меньше голосов, чем Хиллари Клинтон. Трамп говорит, что западные спецслужбы врут, что Путину можно верить, а им – нельзя", – прокомментировал Яковина.

И добавил, что сейчас самое важное – реакция республиканцев в Конгрессе в палате представителей и сенате. Если и они восстанут против президента-предателя, то Трампу уже точно придется уйти в отставку.



Видео полного выпуска "Безумного мира" за 18 июля 2018