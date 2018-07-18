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Трамп в Путине видит своего наставника, – эксперт по языку тела

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Поведение Трампа в Хельсинки свидетельствует о том, что он видит в Путине своего наставника
Поведение Трампа в Хельсинки свидетельствует о том, что он видит в Путине своего наставника / GQ

Язык телодвижений Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля говорит о том, что для американского лидера это событие прошло не очень хорошо.

Об этом в статье для Focus пишет эксперт по невербальной коммуникации Ульрих Золльманн.

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Когда оба президента сначала появились перед прессой, Трамп слегка наклонил голову в сторону, его плечи были выдвинуты вперед. Так выглядит тот, кто идет в наступление, тот кто защищаясь нападает, объясняет автор публикации.

Через несколько минут Трамп не изменил свою "наступательную позицию", в то время как Путин держал левую руку в кармане брюк и выглядел сдержанно.

Трампу необходимо высвобождать свою энергию, его спутанные твиты и противоречивые высказывания говорят о внутреннем эмоциональном хаосе. Когда он сидел в Хельсинки на стуле, это выглядело так, будто он был готов уйти. В то же время он старался как с помощью громкого голоса, так и с помощью гримас придать вес своим словам, чтобы внушить своему собеседнику, то есть миру, страх. Путин, напротив, был очень приземленным и спокойным. Казалось, что он знает, кем он является и какой политический вес имеет,
– отмечает Золльманн.

Никто не знает, о чем оба президента договорились тет-а-тет, продолжает эксперт, однако кое-что, кажется, стало ясно на пресс-конференции: Трамп так же, как и в начале встречи, шел четко позади Путина, но это не был жест вежливости (она Трампу, судя по недавнего визита к английской королеве, незнакома), акцентирует внимание Зольманн.

Кроме того, во время пресс-конференции Трамп не мог контролировать свои ноги, что также не является знаком независимости, которую, в свою очередь, убедительно демонстрировала улыбка Путина. Зато Трамп выглядел измученным и мрачным, заключает автор материала.

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Теги: Новости политики Владимир Путин Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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