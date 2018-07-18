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Трамп у Путіні бачить свого наставника, – експерт із мови тіла

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Поведінка Трампа у Гельсінкі свідчить про те, що він вбачає у Путіні свого наставника
Поведінка Трампа у Гельсінкі свідчить про те, що він вбачає у Путіні свого наставника / GQ

Мова рухів Дональда Трампа під час зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі 16 липня говорить про те, що для американського лідера ця подія пройшла не дуже добре.

Про це у статті для Focus пише експерт із невербальної комунікації Ульріх Золльманн.

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Коли обидва президенти спочатку з'явилися перед пресою, Трамп злегка нахилив голову в бік, його плечі були висунуті вперед. Так виглядає той, хто йде в наступ, той, хто захищається, нападаючи, пояснює автор публікації.

Через кілька хвилин Трамп не змінив свою "наступальну позицію", натомість Путін тримав ліву руку в кишені штанів і виглядав стримано.

Трампу необхідно вивільняти свою енергію, його сплутані твіти та суперечливі висловлювання говорять про внутрішній емоційний хаос. Коли він сидів у Гельсінкі на своєму стільці, це виглядало так, ніби він був готовий піти. Водночас він намагався як за допомогою гучного голосу, так і за допомогою гримас додати ваги своїм словам, щоб вселити своєму співрозмовнику, тобто світу, страх. Путін, навпаки, був дуже приземленим і спокійним. Здавалося, що він знає, ким він є і яку політичну вагу має,
– зазначає Золльманн.

Ніхто не знає, про що обидва президенти домовилися тет-а-тет, продовжує експерт, однак дещо, здається, стало зрозумілим на прес-конференції: Трамп так само, як і на початку зустрічі, йшов чітко позаду Путіна, але це не був жест ввічливості (вона Трампу, судячи з недавнього візиту до англійської королеви, незнайома), акцентує увагу Зольманн.

Окрім того, під час прес-конференції Трамп не міг контролювати свої ноги, що також не є знаком незалежності, яку, у свою чергу, переконливо демонструвала посмішка Путіна. Натомість Трамп виглядав змученим і похмурим, підсумовує автор матеріалу.

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Теги: Новини політики Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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