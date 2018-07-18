Яковина розповів, чому Трамп вірить Путіну більше, ніж власним спецслужбам

Послухати Трампа, так безневинний Путін в білій сукні літав по полю і збирав ромашки. Але потім на нього налетіла злісна Америка в особі Обами – ось і погіршилися відносини.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів політичний оглядач Іван Яковина.

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За його словами, президент США Дональд Трамп публічно, на весь світ, заявив, що вірить керівнику ворожої країни більше, ніж власним спецслужбам. Тому він не може точно стверджувати, чи втручалася Росія в вибори президента США.

Більш того, він при всіх сказав, що в погіршенні відносин між США і РФ "винні обидві країни". Уявляєте собі, це не Путін, виявляється, винен в тому, що вторгся в Донбас і анексував Крим. Барак Обама в цьому теж винен! Якась відверта нісенітниця вийшла, – сказав Іван Яковина.

Він також зазначив, що практично все, що Трамп робить у зовнішній політиці, стратегічно і правда служить інтересам Кремля, що мріє про реванш і загибель Заходу. Тактично в курсі Білого дому можуть бути якісь антипутінські шпильки, але загальний напрямок політики саме прокремлівський.

"Трамп просто ідеально підходить для вирішення цього завдання. Він каже, що чесно переміг на виборах, хоча точно відомо: він отримав на три мільйони менше голосів, ніж Хілларі Клінтон. Трамп каже, що західні спецслужби брешуть, що Путіну можна вірити, а їм – не можна", – прокоментував Яковина.

І додав, що наразі найважливіше – реакція республіканців у Конгресі в палаті представників і сенаті. Якщо і вони повстануть проти президента-зрадника, то Трампу вже точно доведеться піти у відставку.

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