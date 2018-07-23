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Путін відмовився від будь-яких можливостей відновити відносини зі США, – екс-агент ЦРУ

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Росія вже відмовилася від "нормальних відносин" зі США
Росія вже відмовилася від "нормальних відносин" зі США / Pittsburgh Post-Gazette

Коли президент РФ Володимир Путін схвалив те, що спецслужби США називають"операцією ГРУ із втручання в американські вибори 2016 року", він, без сумнівів, очікував, що це завдасть смертельного удару по американо-російським відносинам. Розвідка США рано чи пізно про це дізналася б – таким є ризик проведення розвідувальної операції на високому рівні.

У розрахунку ризиків і користі, який використовують співробітники розвідки, ветеран КДБ Путін, імовірно, вирішив, що можливість вплинути на вибори була занадто хорошою, щоб упустити її, пише у статті для The Washington Post Рольф Моватт-Ларсен, колишній агент ЦРУ та директор з розвідки та контррозвідки в Міністерстві енергетики США.

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Тоді ж глава Кремля і відмовився від можливостей відновити відносини зі США, вважає автор публікації. Очевидно, що розрахунок ризиків з боку Росії зараз такий же, як і в 2016 році: Путін вважає, що російським інтересам більше відповідає конфронтація, ніж співпраця зі Штатами та їхніми союзниками з НАТО, припускає Моватт-Ларсен.

На саміті в Гельсінкі 16 липня Путін висміяв ідею того, що Трамп міг бути цікавим для росіян як бізнесмен, а це повністю суперечить усьому, що відомо США про цілеспрямовані спроби взаємодії та стеження за відомими американцями, які подорожують до Росії. Путін також висловив свідомо абсурдну пропозицію запросити слідчих спецпрокурора Роберта Мюллера в Москву для допиту свідків. В обмін на це США теж повинні були видати свого колишнього посла в РФ Майкла Макфола для допиту, що було очевидною образою всьому політичному істеблішменту Америки, 
– зауважує автор.

Таким чином, серйозних пропозицій від глави Кремля на зустрічі із Трампом не надходило. Його метою було провокувати, а не розвивати діалог, робить висновок Моватт-Ларсен.

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Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Згодом, під тиском критики в інтерв'ю Fox News Трамп все ж визнав персональну відповідальність Путіна за втручання РФ в американські вибори.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп Новини США Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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