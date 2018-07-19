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Запит Росії про допит американського посла викликав бурхливу реакцію у США

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У США обурені запитом Росії щодо допиту Майкла Макфола
У США обурені запитом Росії щодо допиту Майкла Макфола / Фото з відкритих мереж

Під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом у Гельсінкі глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва готова допитати російських розвідників, звинувачених у втручанні в американські вибори, якщо Росії натомість дозволять допитати громадян США.

18 липня Генеральна прокуратура РФ повідомила про запит щодо допиту декількох американців, зокрема, колишнього посла Сполучених Штатів у Росії Майкла Макфола, який Білий дім вирішив розглянути.

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Як зазначає The Wall Street Journal, рішення адміністрації Трампа обміркувати пропозицію Генпрокуратури РФ, а не відхилити її відразу ж, викликало тривогу серед колишніх дипломатів на Капітолійському пагорбі.

Росія вважає, що Макфол має стосунок до справи лобіста Закону Магнітського Вільяма Браудера, визнаного "ворогом Путіна" за свою антикорупційну діяльність.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в середу підтвердила, що Путін і Трамп обговорювали прагнення російської влади допитати декількох громадян США, серед яких і Макфол. Вона зазначила, що "певна розмова щодо цього була, але з боку США ніяких обіцянок не було озвучено". "Президент зустрінеться зі своєю командою, і ми про все повідомимо, коли нам буде що сказати", – додала Сандерс.

У свою чергу, прес-секретар Держдепартаменту США Гізер Ноєрт заявила, що не ознайомлена з коментарями Сандерс, але назвала абсурдними прохання Росії щодо громадян США.

Сам Макфол повідомив The Wall Street Journal, що "глибоко розчарований тим, що Білий дім мав можливість спростувати цю божевільну вигадку про американських держслужбовців, що якимось чином причетні до порушення російських законів".

Американський дипломат також зазначив у Twitter, що не був у Росії в період (пов'язаний зі справою Білла Браудера), який цікавить московську владу і назвав запит Генпрокуратури РФ "сміховинним".

Відсутність реакції створює моральну рівність між легітимним обвинуваченням США проти російських розвідників та божевільною, геть сфабрикованою історію, вигаданою Путіним, 
– обурився Макфол. 

Ще одне авторитетне видання The Washington Post так коментує ситуацію, що скалася: "Як виявилося, Путін намагався поставити знак рівності між "російським розслідуванням" Мюллера і зловісною кампанією Кремля проти Браудера – американського фінансиста, який став заклятим ворогом Путіна. Після того, як його юрист Сергій Магнітський був узятий під варту і убитий за викриття великої афери за участю високопоставлених російських чиновників, Браудер переконав Конгрес прийняти Закон Магнітського від 2012 року, який призвів до санкцій проти багатьох соратників Путіна. Намагаючись домогтися скасування санкцій, уряд Путіна спробувалв виставити Браудера злочинцем, багаторазово і безуспішно домагаючись його арешту через Інтерпол".

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Ми не видамо Росії Макфола або будь-якого іншого американського держслужбовця, щоб їх звинуватили в неіснуючих злочинах. Білий дім повинен негайно і чітко про це заявити,
– закликав сенатор-демократ Марк Вагнер, член сенатського комітету з розвідки.

Нагадаємо, 13 липня Міністерство юстиції США звинуватило 12 російських розвідників у втручанні у вибори в США в 2016 році. Згодом, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним. Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини політики Новини США Вибори у США Розслідування Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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