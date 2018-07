Запит Росії про допит американського посла викликав бурхливу реакцію у США

18 липня Генеральна прокуратура РФ повідомила про запит щодо допиту декількох американців, зокрема, колишнього посла Сполучених Штатів у Росії Майкла Макфола, який Білий дім вирішив розглянути.

Як зазначає The Wall Street Journal, рішення адміністрації Трампа обміркувати пропозицію Генпрокуратури РФ, а не відхилити її відразу ж, викликало тривогу серед колишніх дипломатів на Капітолійському пагорбі.

Росія вважає, що Макфол має стосунок до справи лобіста Закону Магнітського Вільяма Браудера, визнаного "ворогом Путіна" за свою антикорупційну діяльність.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в середу підтвердила, що Путін і Трамп обговорювали прагнення російської влади допитати декількох громадян США, серед яких і Макфол. Вона зазначила, що "певна розмова щодо цього була, але з боку США ніяких обіцянок не було озвучено". "Президент зустрінеться зі своєю командою, і ми про все повідомимо, коли нам буде що сказати", – додала Сандерс.

У свою чергу, прес-секретар Держдепартаменту США Гізер Ноєрт заявила, що не ознайомлена з коментарями Сандерс, але назвала абсурдними прохання Росії щодо громадян США.

Сам Макфол повідомив The Wall Street Journal, що "глибоко розчарований тим, що Білий дім мав можливість спростувати цю божевільну вигадку про американських держслужбовців, що якимось чином причетні до порушення російських законів".

Американський дипломат також зазначив у Twitter, що не був у Росії в період (пов'язаний зі справою Білла Браудера), який цікавить московську владу і назвав запит Генпрокуратури РФ "сміховинним".

Відсутність реакції створює моральну рівність між легітимним обвинуваченням США проти російських розвідників та божевільною, геть сфабрикованою історію, вигаданою Путіним,

– обурився Макфол.

I hope the White House corrects the record and denounces in categorical terms this ridiculous request from Putin. Not doing so creates moral equivalency between a legitimacy US indictment of Russian intelligence officers and a crazy, completely fabricated story invented by Putin https://t.co/K1ZvrNwTu3