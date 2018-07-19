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Запрос России о допросе американского посла вызвал бурную реакцию в США

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В США возмущены запросом России относительно допроса Майкла Макфола
В США возмущены запросом России относительно допроса Майкла Макфола / Фото из открытых источников

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки глава Кремля Владимир Путин заявил, что Москва готова допросить российских разведчиков, обвиненных во вмешательстве в американские выборы, если России взамен позволят допросить граждан США.

18 июля Генеральная прокуратура РФ сообщила о запросе относительно допроса нескольких американцев, в частности, бывшего посла США в России Майкла Макфола, который Белый дом решил рассмотреть.

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Как отмечает The Wall Street Journal, решение администрации Трампа обдумать предложение Генпрокуратуры РФ, а не отклонить его сразу же, вызвало тревогу среди бывших дипломатов на Капитолийском холме.

Россия считает, что Макфол имеет отношение к делу лоббиста закона Магнитского Билла Браудера, признанного "врагом Путина" за свою антикоррупционную деятельность.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду подтвердила, что Путин и Трамп обсуждали стремление российских властей допросить нескольких граждан США, среди которых и Макфол. Она отметила, что "определенный разговор об этом был, но со стороны США никаких обещаний не было озвучено". "Президент встретится со своей командой, и мы обо всем сообщим, когда нам будет что сказать", – добавила Сандерс.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Ноерт заявила, что не знакома с комментариями Сандерс, но назвала абсурдными просьбы России в отношении граждан США.

Сам Макфол сообщил The Wall Street Journal, что "глубоко разочарован тем, что Белый дом имел возможность опровергнуть эту безумную выдумку об американских госслужащих, которые каким-то образом причастны к нарушению российских законов".

Американский дипломат также отметил в Twitter, что не был в России в период (связанный с делом Билла Браудера), который интересует московскую власть и назвал запрос Генпрокуратуры РФ "смехотворным".

Отсутствие реакции создает моральное равенство между легитимным обвинением США против российских разведчиков и сумасшедшей, совершенно сфабрикованной историей, придуманной Путиным,
– возмутился Макфол.

Еще одно авторитетное издание The Washington Post так комментирует сложившуюся ситуацию: "Как оказалось, Путин пытался поставить знак равенства между "русским расследованием" Мюллера и зловещей кампанией Кремля против Билла Браудера – американского финансиста, который стал заклятым врагом Путина. После того, как его юрист Сергей Магнитский был взят под стражу и убит за разоблачение крупной аферы с участием высокопоставленных российских чиновников, Браудер убедил Конгресс принять Закон Магнитского от 2012 года, который привел к санкциям против многих с оратникив Путина. Пытаясь добиться отмены санкций, правительство Путина попыталось выставить Браудера преступником, многократно и безуспешно требуя ареста через Интерпол".

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Мы не выдадим России Макфола или любого другого американского госслужащего, чтобы их обвинили в несуществующих преступлениях. Белый дом должен немедленно и четко об этом заявить,
– призвал сенатор-демократ Марк Вагнер, член сенатского комитета по разведке.

Напомним, 13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Впоследствии, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома фактически повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Теги: Расследования Новости России Владимир Путин Новости политики Новости США Дональд Трамп Выборы в США
Источник: 24 Канал
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