Запрос России о допросе американского посла вызвал бурную реакцию в США

18 июля Генеральная прокуратура РФ сообщила о запросе относительно допроса нескольких американцев, в частности, бывшего посла США в России Майкла Макфола, который Белый дом решил рассмотреть.

Как отмечает The Wall Street Journal, решение администрации Трампа обдумать предложение Генпрокуратуры РФ, а не отклонить его сразу же, вызвало тревогу среди бывших дипломатов на Капитолийском холме.

Россия считает, что Макфол имеет отношение к делу лоббиста закона Магнитского Билла Браудера, признанного "врагом Путина" за свою антикоррупционную деятельность.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в среду подтвердила, что Путин и Трамп обсуждали стремление российских властей допросить нескольких граждан США, среди которых и Макфол. Она отметила, что "определенный разговор об этом был, но со стороны США никаких обещаний не было озвучено". "Президент встретится со своей командой, и мы обо всем сообщим, когда нам будет что сказать", – добавила Сандерс.

В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Ноерт заявила, что не знакома с комментариями Сандерс, но назвала абсурдными просьбы России в отношении граждан США.

Сам Макфол сообщил The Wall Street Journal, что "глубоко разочарован тем, что Белый дом имел возможность опровергнуть эту безумную выдумку об американских госслужащих, которые каким-то образом причастны к нарушению российских законов".

Американский дипломат также отметил в Twitter, что не был в России в период (связанный с делом Билла Браудера), который интересует московскую власть и назвал запрос Генпрокуратуры РФ "смехотворным".

Отсутствие реакции создает моральное равенство между легитимным обвинением США против российских разведчиков и сумасшедшей, совершенно сфабрикованной историей, придуманной Путиным,

– возмутился Макфол.

I hope the White House corrects the record and denounces in categorical terms this ridiculous request from Putin. Not doing so creates moral equivalency between a legitimacy US indictment of Russian intelligence officers and a crazy, completely fabricated story invented by Putin https://t.co/K1ZvrNwTu3