В ФБР рассказали, как Россия сеет раздор в США

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия продолжает использовать дезинформацию, пропаганду и скрытые операции для того, чтобы посеять раздор в США

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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С таким заявлением выступил директор ФБР, выступая на открытии Аспенского форума по безопасности в штате Колорадо.

Он отметил, что поддерживает вывод американских спецслужб о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

"Точка зрения разведывательного сообщества не изменилась. Моя точка зрения не изменилась", – заявил Рэй.

Он также отверг предложение Путина об обмене возможностями осуществить следственные действия. Путин предлагает предоставить американским прокурорам доступ к 12 россиянам, которых обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, если российским прокурорам, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера, позволят допросить нескольких американцев.

"Это, безусловно, не является приоритетом в нашем перечне методов расследования. Россия до сих пор продолжает заниматься преступными действиями", – отметил руководитель ФБР.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.