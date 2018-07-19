В США напомнили, кто несет ответственность за сбивание MH17

Соединенные Штаты Америки продолжают возлагать ответственность за катастрофу самолета MH17 на Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

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Официальный представитель госдепартамента Хизер Ноерт отметила, что США поддерживают деятельность Объединенной следственной группы, которая расследует эту катастрофу.

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть: США возлагают ответственность за сбитый авиалайнер MH17 на Россию", – ответила она на вопрос журналистов о катастрофе.

Ноерт также напомнила об обнародованном на этой неделе заявлении министров иностранных дел стран "Большой семерки", в котором призвали Россию сотрудничать со следствием.

Что такое катастрофа MH17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", который совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.