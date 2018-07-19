У США нагадали, хто несе відповідальність за збиття MH17

Сполучені Штати Америки продовжують покладати відповідальність за катастрофу літака MH17 на Російську Федерацію.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

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Офіційний представник держдепартаменту Гізер Ноєрт зазначила, що США підтримують діяльність Об'єднаної слідчої групи, що розслідує цю катастрофу.

"Дозвольте мені вкотре наголосити: США покладають відповідальність за збитий авіалайнер MH17 на Росію", – відповіла вона на запитання журналістів про катастрофу.

Ноєрт також нагадала про оприлюднену цього тижня заяву міністрів закордонних справ країн "Великої сімки", в якій закликали Росію співпрацювати зі слідством.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу завезли з Росії.