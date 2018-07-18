Це зробив чоловік, дупу якого ти розцілував, – батько загиблих у катастрофі MH17 написав Трампу

Австралієць, який у катастрофі літака "Боїнг-777" над Донбасом втратив трьох дітей, написав гнівного листа президентові США Дональду Трампу після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Своє звернення до Трампа Ентоні Маслін оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)

На початку свого відкритого листа чоловік згадав про улюблене словосполучення Трампа "фейкові новини".

Пане Трамп, ви створили термін і багато говорили про "фейкові новини". Але давайте спробуємо поговорити про те, що не фейк ... Давайте назвемо це неспростовними фактами. Пасажирський літак рейсу МН17 був збитий – було вбито 298 невинних людей – це неспростовний факт. Літак збили російською ракетою – це незаперечний факт. Це вбило наших трьох прекрасних дітей та їхнього дідуся, це зруйнувало наше життя і багато інших життів – це незаперечний факт. Це сталося чотири роки тому – це незаперечний факт. Це зробила людина, чию дупу ви тільки що розцілували: той, хто продовжує брехати про цю трагедію – це також незаперечний факт,

– написав Маслін незадовго після зустрічі Трампа і Путіна у Гельсінкі.

Свого листа до американського лідера він продовжив, описуючи свої почуття до нього.

"Тому вам не потрібно нічого шукати. незаперечне означає щось, що неможливо заперечувати або спростувати. Те, що я відчуваю до вас обох – це не гнів, а щось набагато гірше. Це жалість. У вас немає співчуття до ближнього, і ви очевидно не маєте уявлення, що таке любов. У вас немає нічого цього", – емоційно закінчив Маслін.

Під листом він оприлюднив фото трьох усміхнених дітей, які загинули в катастрофі рейсу MH17 17 липня 2014 року.



У катастрофі MH17 австралієць Ентоні Маслін втратив трьох дітей

Австралієць Ентоні Маслін та його дружина Маріт Норріс у катастрофі "Боїнга-777" втратили трьох дітей – Мо, Еві та Отіс. Два роки потому у них народилась донька.

17 липня у небі над Донбасом був збитий літак МН17. На борту лайнера Malaysia Airlines, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу. Усі вони загинули.