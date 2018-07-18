Это сделал человек, задницу которого ты расцеловал, - отец погибших в катастрофе написал Трампу

Австралиец, который в катастрофе самолета "Боинг-777" над Донбассом потерял троих детей, написал гневное письмо президенту США Дональду Трампу после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Свое обращение к Трампу Энтони Маслин обнародовал на своей странице в Facebook.

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В начале своего открытого письма человек вспомнил о любимом словосочетании Трампа "фейковые новости".

Господин Трамп, вы создали термин и много говорили о "фейковых новостях". Но давайте попробуем поговорить о том, что не фейк ... Давайте назовем это неопровержимыми фактами. Пассажирский самолет рейса МН17 был сбит – было убито 298 невинных людей – это неопровержимый факт. Самолет сбили российской ракетой – это неоспоримый факт. Это убило наших трех прекрасных детей и их дудушку, это разрушило нашу жизнь и многие другие жизни – это неоспоримый факт. Это произошло четыре года назад – это неоспоримый факт. Это сделал человек, чью задницу вы только что расцеловали: тот, кто продолжает врать об этой трагедии – это также неоспоримый факт,

– написал Маслин вскоре после встречи Трампа и Путина в Хельсинки.

Свое письмо к американскому лидеру он продолжил, описывая свои чувства к нему.



"Поэтому вам не нужно ничего искать. Неоспоримое означает нечто, что невозможно отрицать или опровергнуть. То, что я чувствую к вам обоим – это не гнев, а нечто гораздо хуже. Это жалость. У вас нет сочувствия к ближнему, и вы явно не имеете представления, что такое любовь. У вас нет ничего этого", – эмоционально закончил Маслин.



Под письмом он обнародовал фото трех улыбающихся детей, погибших в катастрофе рейса MH17 17 июля 2014.



В катастрофе MH17 австралиец Энтони Маслин потерял троих детей



Австралиец Энтони Маслин и его жена Марит Норрис в катастрофе "Боинга-777" потеряли троих детей – Мо, Эви и Отис. Два года спустя у них родилась дочь.

17 июля в небе над Донбассом был сбит самолет МН17. На борту лайнера Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.