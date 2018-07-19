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У ФБР розповіли, як Росія сіє розбрат у США

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Директор ФБР Крістофер Рей
Директор ФБР Крістофер Рей / ria.ru

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що Росія продовжує використовувати дезінформацію, пропаганду та приховані операції для того, щоб посіяти розбрат у США

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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З такою заявою виступив директор ФБР виступаючи на відкритті Аспенського форуму з безпеки в штаті Колорадо.

Він зазначив, що підтримує висновок американських спецслужб про втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

"Точка зору розвідувальної спільноти не змінилася. Моя точка зору не змінилася", – заявив Рей.

Він також відкинув пропозицію Путіна про обмін можливостями здійснити слідчі дії. Путін пропонує надати американським прокурорам доступ до 12 росіян, яких звинувачують у втручанні у вибори 2016 року, якщо російським прокурорам, які переслідують критика Кремля Вільяма Браудера, дозволять допитати кількох американців.

"Це, безумовно, не є пріоритетом у нашому переліку методів розслідування. Росія досі продовжує займатися злочинними діями", – відзначив керівник ФБР.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

На спільній прес-конференції за результатами саміту Трамп заявив, що ніякого втручання в американські вибори з боку РФ не було, а саме розслідування назвав просто сміховинним.Таким чином, глава Білого дому, фактично, повторив слова Путіна про те, що Росія не втручалася в американські вибори.

Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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