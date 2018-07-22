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Післясмак Гельсінського саміту: як Білий Дім намагається загасити шквал критики

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Провал американського президента, зрада інтересів США, змова з росіянами – це лише частина звинувачень на адресу Дональда Трампа після саміту з Володимиром Путіним у Гельсінкі. З часу зустрічі минув майже тиждень, а світ і досі лихоманить.

"Велика таємниця – чому президент не говорив від імені нашої країни" – зазначила американський політик Гілларі Клінтон.

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На це запитання Гілларі Клінтон в США шукають відповідь вже тиждень. Хвилю гострої критики і найрізноманітніших припущень викликали перші офіційні переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна, які відбулися в Гельсінкі 16 липня.

Президенти дві години спілкувалися віч-на-віч, а потім у розширеному форматі. Після цього Трамп і Путін дали прес-конференцію. Шок і розчарування від неї висловили навіть однопартійці американського президента.

Сьогоднішня прес-конференція у Гельсінкі була одним з найганебніших виступів американського президента на моїй пам’яті,
– заявив сенатор від Аризони Джон Маккейн.

​Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі
Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа в Гельсінкі

Не втримався від коментарів щодо саміту у Гельсінкі і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Він прямо назвав Дональда Трампа слабаком.

Президенте Трамп, я щойно побачив Вашу прес-конференцію з президентом Путіним. І це було соромно. Ви стояли там наче розмочена макаронина, як маленький фанат Путіна. Я навіть питав себе, а коли ж Ви попросите зробити селфі з Путіним або ж його автограф,
– прокоментував Шварценеггер.

І дійсно більшість міжнародних експертів визнали: Трамп значно поступався Путіну на прес-конференції у Гельсінкі. Головні меседжі щодо найгостріших питань, які обговорювали два президенти, озвучив саме російський президент. Не забув він і про Україну.

Позиція Трампа щодо Криму відома. Він каже про незаконне приєднання Криму до Російської Федерації. В нас інша точка зору. Для нас це питання – закрите,
– сказав Путін.

І хоча Україну Трамп не здав Путіну, а от власну країну схоже так. Після повернення з саміту у Гельсінкі американського президента на Батьківщині зустріли протестами. Мітингувальники тримали плакати з гаслами: "Зрадник!", "Брехун!".

Все через те, що Трамп не підтримав висновки власних розвідслужб щодо втручання у президентські вибори 2016-го року.

Ден Котс прийшов до мене з кількома іншими співробітниками. Вони сказали, що вважають, що це зробила Росія. Я говорив з президентом Путіним. Він сказав, це не Росія. Я можу сказати, я не бачу жодних причин, чому це могла бути вона,
– відповів Трамп.

Пізніше американський президент пояснив: неправильно вжив заперечення у фразі. Хотів сказати: "Я не бачу жодних причин, чому це не могла бути Росія". Попри вимушені виправдання Трамп стоїть на своєму: саміт з російським президентом був успішним.

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Ба більше, він готує нову зустріч з Путіним у вересні у Білому Домі. Вже навіть запрошення російському президенту направив. А весь світ гадає: куди непослідовність і нерозбірливість Дональда Трампа заведуть США і Росію, а з ними і всю планету?

Теги: Новини політики Україна – Росія Дональд Трамп Володимир Путін Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Новини США Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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