Послевкусие Хельсинкского саммита: как Белый Дом пытается потушить шквал критики

Провал американского президента, предательство интересов США, заговор с россиянами – это лишь часть обвинений в адрес Дональда Трампа после саммита с Владимиром Путиным в Хельсинки. Со времени встречи прошла почти неделя, а мир до сих пор лихорадит.

"Великая тайна – почему президент не говорил от имени нашей страны?" – отметила американский политик Хиллари Клинтон.

Читайте также: "Ни в США, ни в России, ни где-либо": демократы выступили против новой встречи Трампа и Путина

На этот вопрос Хиллари Клинтон в США ищут ответ уже неделю. Волну острой критики и самых разнообразных предположений вызвали первые официальные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в Хельсинки 16 июля.



Президенты 2 часа общались с глазу на глаз, а затем в расширенном формате. После этого Трамп и Путин дали пресс-конференцию. Шок и разочарование от нее выразили даже однопартийцы американского президента.

Сегодняшняя пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента на моей памяти,

– заявил сенатор от Аризоны Джон Маккейн.





Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки



Не удержался от комментариев относительно саммита в Хельсинки и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он прямо назвал Дональда Трампа слабаком.

Президент Трамп, я только что увидел Вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. И это было стыдно. Вы стояли там как размоченная макаронина, как маленький фанат Путина. Я даже спрашивал себя, а когда же Вы попросите сделать селфи с Путиным или его автограф,

– прокомментировал Шварценеггер.

И действительно большинство международных экспертов признали: Трамп значительно уступал Путину на пресс-конференции в Хельсинки. Главные месседжи по самым острым вопросам, которые обсуждали два президента, озвучил именно российский президент. Не забыл он и об Украине.

Позиция Трампа относительно Крыма известна. Он говорит о незаконном присоединении Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Для нас этот вопрос – закрыт,

– сказал Путин.

И хотя Украину Трамп не сдал Путину, а вот собственную страну похоже да. После возвращения из саммита в Хельсинки американского президента на Родине встретили протестами. Митингующие держали плакаты с лозунгами: "Предатель!", "Лжец!".



Все потому, что Трамп не поддержал выводы собственных разведслужб о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Дэн Котс пришел ко мне с несколькими другими сотрудниками. Они сказали, что считают, что это сделала Россия. Я говорил с президентом Путиным. Он сказал, это не Россия. Я могу сказать, я не вижу никаких причин, почему это могла быть она,

– ответил Трамп.

Позже американский президент объяснил: неверно принял возражения в фразе. Хотел сказать: "Я не вижу никаких причин, почему это не могла быть Россия". Несмотря на вынужденные оправдания Трамп стоит на своем: саммит с российским президентом был успешным.

Читайте также: Трамп пригласил Путина в США, – Белый дом

И еще готовит новую встречу с Путиным в сентябре в Белом Доме. Уже даже приглашение российскому президенту направил. А весь мир гадает: куда непоследовательность и неразборчивость Дональда Трампа заведут США и Россию, а с ними и всю планету?