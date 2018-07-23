США підсилить заходи безпеки для протидії кіберзагрозам з боку Росії
Агенство Національної Безпеки США створило спеціалізовану робочу групу, яка протидіятиме загрозам у кіберпросторі.
Про це повідомило агентство Bloomberg.
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Зазначається, що робочу групу створено в рамках діяльності американської розвідки з 2016 року. Створення підрозділу анонсував генерал АНБ Пол Наканосе.
Я створив групу щодо Росії, невелику групу. Це відповідає тому, що розвідувальна спільнота насправді робила після 2016, 2017 року,
– зауважив він.
Робота групи презентована на фоні заяви президента США Дональда Трампа про довіру американським спецслужбам у питанні втручання Росії в хід виборів президента США у 2016 році.
У червні Пентагон розширив обов'язки кіберкомандування США, надавши їм можливість вдиратися до мереж противника для захисту власних мереж.