США підсилить заходи безпеки для протидії кіберзагрозам з боку Росії

Агенство Національної Безпеки США створило спеціалізовану робочу групу, яка протидіятиме загрозам у кіберпросторі.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

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Зазначається, що робочу групу створено в рамках діяльності американської розвідки з 2016 року. Створення підрозділу анонсував генерал АНБ Пол Наканосе.

Я створив групу щодо Росії, невелику групу. Це відповідає тому, що розвідувальна спільнота насправді робила після 2016, 2017 року,

– зауважив він.

Робота групи презентована на фоні заяви президента США Дональда Трампа про довіру американським спецслужбам у питанні втручання Росії в хід виборів президента США у 2016 році.

У червні Пентагон розширив обов'язки кіберкомандування США, надавши їм можливість вдиратися до мереж противника для захисту власних мереж.