Держсекретар США заявив, що Росія порушила ще одну домовленість

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у порушенні російсько-американських домовленостей щодо Сирії.

Про це йдеться у заяві відомства.

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Помпео про це сказав на зустрічі в Гельсінкі з главою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим, яка відбулася паралельно з зустріччю презедентів США і РФ, на якій вони обговорювали ситуацію у Сирії.

"Держсекретар Помпео провів переговори з главою МЗС Лавровим. Вони обговорили у Гельсінкі порушення Росією зобов'язань на південному заході Сирії, а також способи здійснення ідей з координації антитерористичної боротьби та інше", – зазначили у повідомленні.