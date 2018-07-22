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Держсекретар США заявив, що Росія порушила ще одну домовленість

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Держсекретар США Майк Помпео
Держсекретар США Майк Помпео / Фото з вільних джерел

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у порушенні російсько-американських домовленостей щодо Сирії.

Про це йдеться у заяві відомства.

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Помпео про це сказав на зустрічі в Гельсінкі з главою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим, яка відбулася паралельно з зустріччю презедентів США і РФ, на якій вони обговорювали ситуацію у Сирії. 

"Держсекретар Помпео провів переговори з главою МЗС Лавровим. Вони обговорили у Гельсінкі порушення Росією зобов'язань на південному заході Сирії, а також способи здійснення ідей з координації антитерористичної боротьби та інше", – зазначили у повідомленні.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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